Hayat Sağlık Bakanı Koca Ankara Etlik Şehir Hastanesi tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor
GENEL SAĞLIK

Sağlık Bakanı Koca: Ankara Etlik Şehir Hastanesi tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Etlik Şehir Hastanesi, tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor. Toplamda, bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Koca: Ankara Etlik Şehir Hastanesi tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor
Etlik Şehir Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanelerinden Ankara Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor. 8 hastaneden oluşan bu sağlık kompleksi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4.050 yatak kapasitesine, birçok alanda ilk ya da en büyük olma özelliğine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyüklerinden olacak: Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor
FOTOĞRAF 14
Title
Türkiye'nin 20'nci, Ankara'nın 2'nci şehir hastanesi olan “Etlik Şehir Hastanesi\" açılış töreni, 28 Eylül Çarşamba günü (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Title
Toplamda 8 ayrı hastaneden oluşan Etlik Şehir Hastanesi, 1 milyon 22 bin 725 metrekare alan üzerine kuruldu.
Title
Bir milyon 145 bin 129 metrekare kapalı alandan oluşan Etlik Şehir Hastanesi, toplamda 4 bin 50 yatak kapasitesine sahip.
Title
İçerisinde bin poliklinik yer alan Etlik Şehir Hastanesi'nde ayrıca, 125 ameliyathane, 691 yoğun bakım yatağı ve 3 bin 359 servis yatağı bulunuyor.
Title
İlkleri de içinde barındırıyor

Türkiye'nin en büyük kronik yara bakım merkezini de içerisinde bulunduran Etlik Şehir Hastanesi, Ankara'nın en geniş klinik araştırma merkezi, Ankara'nın ilk ve tek hibrit ameliyathanesi, Ankara'nın en büyük hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, Ankara'nın en büyük uyku bozukluğu tanı ve tedavi merkezi, kamu hastanelerindeki tek otizm merkezi ve Cyberknife teknolojisi gibi ilklere de ev sahipliği yapıyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye’nin en büyüklerinden olacak: Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor
Türkiye'nin en büyüklerinden olacak Etlik Şehir Hastanesi, 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.


Derbinin hakemi atandı

Derbinin hakemi atandı

​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.
Dünyada bir benzeri daha yok

Dünyada bir benzeri daha yok

Türk mühendisler yaptı: Türkiye tarih yazdı.
Fondaş Gazete Duvarın yazarı Osman Özarslandan Büyük Aile Yürüyüşüne katılanlara pedofili suçlaması

Kılıçdaroğlu'na gönderme: Bay Kemal de şehir hastanesi diye çadır açmaya kalktı

​İzmir'de suya gelen zamlara bir yenisi daha eklendi.

​Emniyet Genel Müdürlüğü duyurdu: Ödenecek tutar belli oldu

​Zelenskiy ile görüşen Erdoğan'dan referandum mesajı

​Binlercesi bir anda ortaya çıktı: Görüntüler internette viral oldu.

​Tüm hastalar görmeye başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.