Sağlık Bakanı Koca: Ankara Etlik Şehir Hastanesi tek yerleşkede toplanan 8 ayrı hastaneden oluşuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanelerinden Ankara Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor. 8 hastaneden oluşan bu sağlık kompleksi bin polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4.050 yatak kapasitesine, birçok alanda ilk ya da en büyük olma özelliğine sahip. Milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük Şehir Hastanelerinden Ankara Etlik Şehir Hastanesi bugün açılıyor. 8 hastaneden oluşan bu sağlık kompleksi 1.000 polikliniğe, 125 ameliyathaneye, 4.050 yatak kapasitesine, birçok alanda ilk ya da en büyük olma özelliğine sahip. Milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/G6Db5S72Y8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2022