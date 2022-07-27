Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı: Tek tek açıklandı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan rehberde, maymun çiçeğinin, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olduğu, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığı belirtildi.

Rehberde, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri, göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temastan insandan insana bulaşma olabileceği aktarıldı.

Klinik tablonun ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle başladığı belirtilen rehberde, hastalığın genellikle 2-4 hafta süren semptomları bulunduğu kaydedildi.

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Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.

Maymun çiçeğinin bulaşma yolları

Rehberde, maymun çiçeği hastalığının bulaşma yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bulaşma, enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş şeklinde de olabilir. Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan maymun çiçeği hastalığı bulgularına yol açabilir. Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir.

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Enfekte kişilerden cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü olabilir. Bununla birlikte cinsel ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir. Tüm bu bulaşma yollarıyla risk bulunmakla birlikte bulaşma çok kolay gerçekleşmemektedir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir."

Rehberde olası vakayla karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanması, el yıkamaya maksimum özen gösterilmesi, vücut sıvılarıyla temas ve yakın temas kurallarının da uygulanması gerektiği vurgulandı.

Vaka temaslısının izolasyonu ve izlenmesi

Maymun çiçeği hastalığı temaslısının, son teması sonrasındaki 21 gün içerisinde semptom ve şikayetlerin gelişmesi durumunda maske takarak hastaneye başvurması önerilen rehberde, orta risk grubundakilerin günlük semptom takibinin yapılması gerektiği belirtildi.

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Rehberde, "Bu kişiler, 14 gün evde izole edilirler. 14'üncü gün sonrasında semptomsuz oldukları müddetçe maske ile rutin aktivitelerine devam edebilir ve seyahat edebilir. Evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole ederler. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılır." denildi.

Yüksek risk grubundaki hastaların ise günlük takibinin yapılacağı, 21 gün evde izole edileceği ve seyahat edemeyecekleri aktarılan rehberde, bugünkü bilgiler çerçevesinde temaslının temaslısı izleminin olmadığı bildirildi. Rehberde, Maymun Çiçeği Hastalığı Vaka Bildirim Formu'na da yer verildi.

FOTOĞRAF 14 ABD'deki maymun çiçeği vakalarının sayısı bu hafta 1.470'e ulaştı. Federal yetkililer toplumda yaygın dolaşımın devam etmesi ve aşı kıtlığı nedeniyle sayının daha da artmasını bekliyor. Uzmanlar virüsü kontrol altına almak için çok geç olabileceğinden korkuyorlar. Küresel maymun çiçeği salgını 13.000 vakaya yükselirken en yüksek rakamlar İspanya (2.835), Almanya (1.859) ve Birleşik Krallık'ta (1.856) kayıtlara geçti. Şu anda dördüncü sırada yer alan ABD'nin hızlı bir şekilde üst sıralara tırmanabileceği belirtiliyor. Jynneos aşısı hızla tükeniyor<br>ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) direktörü Rochelle Walensky konuyla ilgili yaptığı açıklamada \"Önümüzdeki haftalarda vaka sayısında artış bekliyoruz\" dedi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde maymun çiçeği aşısı hızla tükeniyor. Jynneos aşısı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından maymun çiçeği virüsüne maruz kaldığı bilinen veya şüphelenilen herkese tavsiye ediliyor. Ancak Walensky, birçok yerde talebin aşıldığını ve dozların hızla tükendiğini söyledi. Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsünün tedavi yöntemi ne, nasıl tedavi edilir? Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır?<br><br>Maymun çiçeği virüsü Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıktı. Maymun Çiçeği virüsü viral ve zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın kaynağının kemirgenler olduğu düşünülüyor. Hastalık insanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.<br><br>İki farklı genetik grubu olan Maymun Çiçeği virüsü; Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsü olarak 2'ye ayrılır. Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?<br>Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor. Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar. MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?<br><br>Hastalık, maymun çiçeği ile enfekte olan bir kişiyle yakın temas halinde bulaşıyor. Bulaşma enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları ya da döküntülerine doğrudan temas sonucuna oluşur. İkincil iletim, kontamine nesneler ile, hasta bir kişinin deri lezyonları ile veya enfekte solunum yolu salgıları ile yakın temas sonucu insandan insana bulaşır. Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini Yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir. Teşhis Yöntemleri<br>Maymun çiçeğini teşhis etmek için muayene sırasında lezyonlarınıza bakılır ve virüsle muhtemel olarak ne zaman temasa geçtiğiniz gibi semptomlarınız hakkında ayrıntılı olarak sorulur. <br><br>Bazı hastalarda genital lezyonlar da görülür ve bu nedenle maymun çiçeği döküntüsünü; frengi, herpes simpleks virüsü enfeksiyonu, zona ve diğer yaygın enfeksiyonlardan ayırt etmek zor olabilir. Hekiminiz, maymun çiçeğine benzer ama daha yaygın olan şu hastalıkları ekarte etmeye çalışacaktır:<br><br>Kızamık,<br>Suçiçeği,<br>Frengi,<br>Alerjiler,<br>Uyuz,<br>Bakteriyel cilt enfeksiyonları. Tedaviler veya İdare Yöntemleri<br>Şu anda, maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış ve güvenli bir tedavi yoktur. Çoğu viral hastalıkta olduğu gibi, tedavi, destekleyici semptom yönetimi şeklinde olmaktadır. Öte yandan bir maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve aşı immün globulini (VIG) kullanılabilir. Maymun çiçeği hızla yayılıyor: Aşı kıtlığı yaşanıyor tüm dünya tedirgin Yakın zamanda Afrika'dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla ABD'de maymun çiçeği vakalarının yükselmesi Jynneos aşısına yönelik talebin patlamasına neden oldu. Ülke genelinde aşı dozlarının hızla tükenmesi bilançonun daha da ağırlaşacağına işaret ediyor. Peki Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsünün tedavi yöntemi ne, nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar haberimizde...



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