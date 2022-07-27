Hayat Sağlık Bakanlığı Maymun Çiçeği için rehber yayınladı Tek tek açıklandı
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Sağlık Bakanlığı 'Maymun Çiçeği' için rehber yayınladı: Tek tek açıklandı

Sağlık Bakanlığı, maymun çiçeği hastası temaslısına yapılması gerekenler, izolasyon ve izlenme sürecine ilişkin rehber yayımladı. Rehbere göre, ateşle birlikte halsizlik, baş, kas, eklem ağrısı ve lenf düğümlerinin şişmesi bulgularından biri veya birkaçının 21 gün içinde gelişmesi durumunda maske takılarak hastaneye başvurulacak.

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Haber Merkezi AA
Sağlık Bakanlığından maymun çiçeği rehberi: Belirtiler neler, kuluçka süresi ne kadar, hangi tedbirler alınmalı?
Sağlık Bakanlığı "maymun çiçeği" rehberi hazırladı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan rehberde, maymun çiçeğinin, çiçek hastalığından daha az bulaşıcı ve daha az ciddi hastalığa neden olduğu, çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği hastalığına karşı da koruma sağladığı belirtildi.

Rehberde, enfekte kişiyle uzun süreli yakın temas, cilt lezyonlarıyla doğrudan bütünlüğü bozulmuş deri, göz, burun, ağız mukozalarıyla temas veya yakın zamanda cilt lezyonlarına temas etmiş yatak çarşafı ve havluyla yakın temastan insandan insana bulaşma olabileceği aktarıldı.

Klinik tablonun ateş, yoğun baş ağrısı, lenf düğümlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrıları ve yoğun halsizlikle başladığı belirtilen rehberde, hastalığın genellikle 2-4 hafta süren semptomları bulunduğu kaydedildi.

Riskli temastan semptomların başlangıcına kadar olan sürenin genellikle 6-14 gün olduğu ancak sürenin 5-21 gün arasında değişebileceğine dikkat çekilen rehberde, "Bir hayvan ısırığı veya tırmalaması öyküsü olan kişiler, dokunsal/temasla maruziyete sahip olanlardan daha kısa bir kuluçka süresine (13'e karşı 9 gün) sahip olabilir." bilgisi verildi.

Maymun çiçeğinin bulaşma yolları

Rehberde, maymun çiçeği hastalığının bulaşma yollarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bulaşma, enfekte anneden bebeğe plasenta yoluyla geçiş şeklinde de olabilir. Bu durumda doğumda ve doğumdan hemen sonra yenidoğanda doğuştan maymun çiçeği hastalığı bulgularına yol açabilir. Annede aktif enfeksiyon varlığında yenidoğan bebeğe yakın temas ile de geçiş olabilir.

Enfekte kişilerden cinsel yolla bulaş bir diğer risk faktörü olabilir. Bununla birlikte cinsel ilişki sırasındaki yakın temas bulaşmanın nedeni de olabileceğinden cinsel yolla bulaşma bugün için netleşmemiştir. Tüm bu bulaşma yollarıyla risk bulunmakla birlikte bulaşma çok kolay gerçekleşmemektedir. Bugüne kadar bildirilmiş en uzun bulaşma zinciri altı-dokuz kişidir."

Rehberde olası vakayla karşılaşılması durumunda, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin tam olarak uygulanması, el yıkamaya maksimum özen gösterilmesi, vücut sıvılarıyla temas ve yakın temas kurallarının da uygulanması gerektiği vurgulandı.

Vaka temaslısının izolasyonu ve izlenmesi

Maymun çiçeği hastalığı temaslısının, son teması sonrasındaki 21 gün içerisinde semptom ve şikayetlerin gelişmesi durumunda maske takarak hastaneye başvurması önerilen rehberde, orta risk grubundakilerin günlük semptom takibinin yapılması gerektiği belirtildi.

  • Rehberde, "Bu kişiler, 14 gün evde izole edilirler. 14'üncü gün sonrasında semptomsuz oldukları müddetçe maske ile rutin aktivitelerine devam edebilir ve seyahat edebilir. Evdeki izolasyonlarında hane halkı ile aynı ortamda bulunmadan kendilerini mümkünse ayrı bir odada izole ederler. Hane halkı ile aynı ortamda bulunulduğunda maske takılır." denildi.

Yüksek risk grubundaki hastaların ise günlük takibinin yapılacağı, 21 gün evde izole edileceği ve seyahat edemeyecekleri aktarılan rehberde, bugünkü bilgiler çerçevesinde temaslının temaslısı izleminin olmadığı bildirildi. Rehberde, Maymun Çiçeği Hastalığı Vaka Bildirim Formu'na da yer verildi.

Maymun çiçeği hızla yayılıyor: Aşı kıtlığı yaşanıyor tüm dünya tedirgin
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Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır?<br><br>Maymun çiçeği virüsü Orta ve Batı Afrika'nın tropikal yağmur ormanlarında ortaya çıktı. Maymun Çiçeği virüsü viral ve zoonoz bir hastalıktır. Hastalığın kaynağının kemirgenler olduğu düşünülüyor. Hastalık insanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.<br><br>İki farklı genetik grubu olan Maymun Çiçeği virüsü; Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsü olarak 2'ye ayrılır. Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?<br>Maymun çiçeğinde, deride döküntü ve kabarıklıklar, ateş, sırt ve kas ağrıları, şişmiş lenf düğümleri en yaygın belirtiler olarak biliniyor. Lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik ile karakterize invazyon dönemi 0-5 gün arasında sürer. Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen diğer hastalıklarla (suçiçeği, kızamık, çiçek hastalığı) karşılaştırıldığında maymun çiçeği virüsü vakasının ayırt edici bir özelliğidir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.
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MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?<br><br>Hastalık, maymun çiçeği ile enfekte olan bir kişiyle yakın temas halinde bulaşıyor. Bulaşma enfekte hayvanın kanı, vücut sıvıları ya da döküntülerine doğrudan temas sonucuna oluşur. İkincil iletim, kontamine nesneler ile, hasta bir kişinin deri lezyonları ile veya enfekte solunum yolu salgıları ile yakın temas sonucu insandan insana bulaşır.
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Yetersiz pişmiş et ve enfekte hayvanların diğer hayvansal ürünlerini Yemek olası bir risk faktörüdür. Anneden fetüse plasenta yoluyla da bulaşabilir.
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Teşhis Yöntemleri<br>Maymun çiçeğini teşhis etmek için muayene sırasında lezyonlarınıza bakılır ve virüsle muhtemel olarak ne zaman temasa geçtiğiniz gibi semptomlarınız hakkında ayrıntılı olarak sorulur. <br><br>Bazı hastalarda genital lezyonlar da görülür ve bu nedenle maymun çiçeği döküntüsünü; frengi, herpes simpleks virüsü enfeksiyonu, zona ve diğer yaygın enfeksiyonlardan ayırt etmek zor olabilir. Hekiminiz, maymun çiçeğine benzer ama daha yaygın olan şu hastalıkları ekarte etmeye çalışacaktır:<br><br>Kızamık,<br>Suçiçeği,<br>Frengi,<br>Alerjiler,<br>Uyuz,<br>Bakteriyel cilt enfeksiyonları.
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Tedaviler veya İdare Yöntemleri<br>Şu anda, maymun çiçeği virüsü enfeksiyonu için kanıtlanmış ve güvenli bir tedavi yoktur. Çoğu viral hastalıkta olduğu gibi, tedavi, destekleyici semptom yönetimi şeklinde olmaktadır. Öte yandan bir maymun çiçeği salgınını kontrol altında tutmak amacıyla çiçek hastalığı aşısı, antiviraller ve aşı immün globulini (VIG) kullanılabilir.
Maymun çiçeği hızla yayılıyor: Aşı kıtlığı yaşanıyor tüm dünya tedirgin
Yakın zamanda Afrika'dan çıkarak diğer ülkelere hızla yayılmaya başlayan maymun çiçeği virüsü tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. ABD'de maymun çiçeği aşısı kıtlığı yaşanıyor: Talep stoktan fazla ABD'de maymun çiçeği vakalarının yükselmesi Jynneos aşısına yönelik talebin patlamasına neden oldu. Ülke genelinde aşı dozlarının hızla tükenmesi bilançonun daha da ağırlaşacağına işaret ediyor. Peki Maymun çiçeği nedir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir? Maymun çiçeği virüsünün tedavi yöntemi ne, nasıl tedavi edilir? Ayrıntılar haberimizde...

Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir hastada maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini duyurdu.<br>Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.<br><br>Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, \"Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.\" dedi.
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Çok sayıda ülkede görülen virüsün Türkiye'de de rastlanmasının ardından vatandaşlar internette araştırmalara başladı.
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Peki, Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeğinin belirtileri neler, ölümcül mü? Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? İşte tüm detaylar...
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Maymun çiçeği virüsü nedir? <br><br>Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler olan Variola virüsü çiçek hastalığına, Cowpox virüsü sığır çiçeğine yol açarken Vaccinia virüsü ise çiçek aşısı üretiminde kullanılır.
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Maymun çiçeği nasıl bulaşır? <br><br>Maymun Çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyondur. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılır. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabilir.
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Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?<br><br>Ateş, döküntü, şiddetli baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrıları, enerji eksikliği ve şişmiş lenf düğümleri, Maymun Çiçeği ile ilişkili en yaygın belirtiler olarak biliniyor.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü karantina süresi ne kadar? <br><br>Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, bu virüs ile ilgili dikkat çeken açılamalar yaptı. Karantina süresinin 28 gün olabileceğini belirten Yavuz, \"Temaslıda ise semptomlar oluşmadan aşılama yapılması ve 21 güne kadar izolasyonu söz konusu olabilir.\" dedi.
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Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de hangi ilde görüldü? <br><br>Maymun Çiçeği Hastalığı'nın ilk görüldüğü il belli oldu. Buna göre; Maymun Çiçeği Hastalığı'na yakalanan vatandaş İstanbul'da<br>yaşıyordu. Vakanın tedavisi İstanbul'da bir hastanede sürüyor.<br>
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Maymun Çiçeği ilk nerede görüldü?<br>CDC’ye göre, hastalık 1958’de araştırma maymun kolonilerinde keşfedildi. İnsana bulaşan ilk vaka 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde (DRC) rapor edildi.<br><br>O tarihten bu yana Benin, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Fildişi Sahili, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti, Sierra Leone ve Güney Sudan’ın da içinde bulunduğu 11 Afrika ülkesinde bu virüs görüldü.<br><br>CDC’ye göre, Afrika dışında bildirilen ilk Maymun Çiçeği salgını, 2003 yılında ABD’de enfekte memeli bir hayvanın ithalatı sonucu ortaya çıktı.<br><br>Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine göre, 2018 ve 2019'da, tümü Nijerya'da yolculuk yapmış ikisi İngiltere, biri İsrail'den ve biri Singapur'dan yolcuya Maymun Çiçeği teşhisi kondu.<br><br>
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Dünya geneline yayılmaya başlayan Maymun Çiçeği, Avrupa'da İngiltere ve Fransa'nın ardından Kuzey Amerika'da da görüldü.
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Maymun Çiçeği'nin nedeni tespit edildi mi? Tedavisi var mı?<br>DSÖ’ye göre, şu anda Maymun Çiçeği için önerilen özel bir tedavi yok. Çiçek hastalığına karşı aşılamanın hastalığı önlemede yaklaşık yüzde 85 oranında etkili olduğu tespit edildi.<br><br>Bu nedenle, ciddi maymun hastalığı semptomlarını önlemek için çocuklukta önceden çiçek aşısı yapılmasını öneriliyor.
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Maymun Çiçeği virüsünün doğal konağı kemirgenlerin yanı sıra ip sincapları, ağaç sincapları, yurt, primatlar ve diğer türler de virüsün taşıyıcıları olarak tanımlandı.<br><br>
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Maymun Çiçeği virüsü taşıyan kişilerin çoğu hastalığı hafif atlatıyor. 2003 yılında ABD'de yaşanan yayılmada, 47 kişi ölmüştü.<br><br>
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Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü?<br><br><br>Maymun Çiçeği virüsü genellikle hafiftir ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir.
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Ancak, bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürebilir
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Mevcut salgına neden olan daha hafif suş, 100'de birini öldürür
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Covid'in ilk vurduğu zamana benzer.<br>Maymun Çiçeği virüsü, vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşma yeteneğinin bazı yönlerini kapatır.<br>
Türkiye'de ilk vaka: Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? Nasıl bulaşır?
Son aylarda başta ABD ve Avrupa olmak üzere birçok ülkede görülen ve paniğe neden olan ilk maymun çiçeği virüsü vakasına Türkiye'de de rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeğinin tespit edildiğini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından vatandaşlar internette hastalıkla ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeğinin belirtileri neler, ölümcül mü? Maymun çiçeği hangi ilde görüldü? İşte tüm detaylar...


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