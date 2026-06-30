Sanat eserine dijital kimlik geliyor

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM), Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde düzenlediği ‘Büyük Buluşma İstanbul’ zirvesinde, telif dünyasının geleceğini değiştirecek “Dijital Rozetleme” projesini duyurdu. Sanat eserlerini blockchain tabanlı sistemle güvence altına almayı hedefleyen bu hamle, Türkiye’yi telif haklarında uluslararası otorite konumuna taşıma iddiası taşıyor. GESAM Başkanı Prof. Dr. İsa Eliri, açılış konuşmasında sanatın dijitalleşme ile yaşadığı kırılmalara dikkat çekip, “Kayıt altına alınmayan eser korunamaz” diyerek geleneksel telif anlayışının yetersiz kaldığını vurguladı.