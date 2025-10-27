Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a 'yılın en başarılı belediye başkanı' ödülü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a 'yılın en başarılı belediye başkanı' ödülü

16:1527/10/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
GAP Anadolu Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. GAP Oskarları Ödül Töreni de yapıldı.
GAP Anadolu Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. GAP Oskarları Ödül Töreni de yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen 17. GAP Oskarları Ödül Töreni’nde “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü ve Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 147’nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Parlamento Sarayı’nda gerçekleştirildi. Aynı etkinlik kapsamında, GAP Anadolu Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. GAP Oskarları Ödül Töreni de yapıldı.


Törene; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanicbek Ömraliev, iş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Gecede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’da belediye yönetiminde şeffaflık anlayışını öne çıkarması, madde bağımlılığı ile mücadelede LİMAN AYIK projesiyle gençlerin topluma kazandırılmasında gösterdiği çabalar ve sosyal belediyecilik anlayışını etkin şekilde hayata geçirmesi dolayısıyla bu ödüle değer bulundu.


Ödül, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay ile GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz tarafından Başkan Gülpınar’a takdim edildi.

Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Gülpınar, GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’a teşekkür ederek, ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.


Gülpınar ayrıca, program kapsamında birçok başarılı Türk ve Romen iş insanına ile sivil toplum kuruluşu temsilcisine de ödüller takdim etti.

#Ödül
#Şanlıurfa
#Mehmet Kasım Gülpınar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Askerlik ve doğum borçlanması yeni yılda ne kadar oldu? İşte 2025 yılında en düşük ve yüksek günlük tutar