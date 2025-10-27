Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'a 'yılın en başarılı belediye başkanı' ödülü

Türkiye Cumhuriyeti’nin 102’nci yılı, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşunun 30’uncu yıl dönümü ve Türkiye-Romanya diplomatik ilişkilerinin 147’nci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamalar, Romanya’nın başkenti Bükreş’te Parlamento Sarayı’nda gerçekleştirildi. Aynı etkinlik kapsamında, GAP Anadolu Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen 17. GAP Oskarları Ödül Töreni de yapıldı.





Törene; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanicbek Ömraliev, iş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda önemli isim katıldı.

Gecede, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülüne layık görüldü.

Başkan Gülpınar, Şanlıurfa’da belediye yönetiminde şeffaflık anlayışını öne çıkarması, madde bağımlılığı ile mücadelede LİMAN AYIK projesiyle gençlerin topluma kazandırılmasında gösterdiği çabalar ve sosyal belediyecilik anlayışını etkin şekilde hayata geçirmesi dolayısıyla bu ödüle değer bulundu.





Ödül, Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Atalay ile GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz tarafından Başkan Gülpınar’a takdim edildi.

Ödülünü aldıktan sonra teşekkür konuşması yapan Gülpınar, GAP Gazeteciler Birliği Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’a teşekkür ederek, ödülün kendisi için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.



