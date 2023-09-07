Sarayın ihtişamına yakışır bir eser

Milli Saraylar Başkanlığı “Topkapı Sarayı” isimli iki ciltlik prestij bir kitap yayınladı. Eserde, sarayın bölümleri ve tüm eser koleksiyonları ayrıntılı olarak ele alınıyor. Alanında önemli isimlerin kaleme aldığı 29 makaleden oluşan iki ciltlik eser, saray hakkında yapılmış en kapsamlı yayın olma niteliği taşıyor. İlk ciltte sarayın mimarisi, bölümleri, yapılar ve koleksiyonlar yer alırken diğer cilt ise tamamen saray koleksiyonlarını içeren makalelerden oluşuyor. Kitaptaki görseller fotoğrafçı Affan Coşkun İpek ile kurumun fotoğrafçıları Fatih Yaz ve Ekrem Öcalan tarafından çekildi.

ESERLER TEK TEK FOTOĞRAFLANDI

Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen saray, diğer padişahlar döneminde eklenen yapılarla bugünkü halini aldı. Kitapta, geçtiğimiz ocak ayında 165 yıl sonra ilk kez ziyaret açılan Mecidiye Köşkü başta olmak üzere Fatih Köşkü, Seferli Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Mukaddes Emanetler Dairesi’nde yapılan detaylı çalışmalar da yer alıyor. Kitabın yayın sürecini yöneten Milli Saraylar Başkanlığı Müzecilik ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güller Karahüseyin, Topkapı Sarayı’nın her yönüyle en ince detaylarına kadar kitapta ele alındığını söyledi. Sarayda, Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlandıktan sonra kapsamlı bir sayım çalışması yapıldığını belirten Karahüseyin, “Ekibimiz, depo ve koleksiyonlarda detaylı çalışmalar yapıp, eserleri fotoğrafladı. Bir arkadaşımız fotoğraf çekti, diğeri numarayı okudu, diğeri kontrol ederek, eserin o günkü durumunu not etti. 2019’da başlayan sayım işlemleri 10 ay gibi bir sürede tamamlandı. 200 bin eser elden geçirildi ve kitaba eklendi” diye konuştu.

DÜNYAYA DA TANITACAK

Kitabın, Topkapı Sarayı’nı dünyaya da tanıtma misyonunu üstlenen yayımlardan birisi olduğunu belirten Karahüseyin, “Topkapı Sarayı’nın Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlan-masından sonra yapılan, sarayın ve tarihi eser koleksiyonlarının her yönüyle ele alındığı ilk yayın. Kıymetli hocalarımızın yazılarıyla başlayan kitap, koleksiyonların tanıtılmasıyla devam ediyor. Padişah elbiseleri, mukaddes emanetler, hazine koleksiyonu, yazma ve matbu eserler, mühürler, tekstil eserler, saray işlemeleri ve diğer koleksiyonlar anlatılıyor. Göze ziyafet çeken sarayın ihtişamına yakışır bir kitap ortaya çıktı” sözlerini kullandı.

AKADEMİSYENLER SARAYI YAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdimi ve Milli Saraylar Başkanı Sayın Dr. Yasin Yıldız’ın önsözüyle başlayan eserde önemli akademisyenlerin yazıları bulunuyor. Bu isimler arasında Prof. Dr. Saadettin Ökten, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Kadir Pektaş, Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Doç. Dr. Feridun Özgümüş, Dr. Resul Yelen, Dr. Özlem Çuhadar, Arş. Gör. Serkan Kılıç yer alıyor. Ayrıca Milli Saraylar Başkanlığı’nda görevli koleksiyon uzmanları ve müze araştırmacıları da kitaba önemli katkı sunuyor. Makaleler, Topkapı Sarayı arazisinden hazinelerine, haremden saray mobilyalarına kadar saray bütününü oluşturan bölümleri ihtiva ediyor.

OSMANLI ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ DE VAR

Saadettin Ökten, kitapta yer alan yazısında sarayın mekanları ve sergilenen objeler arasındaki, işlev ve anlam bütünlüğüne medeniyet tasavvuru bağlamında değinirken, İlber Ortaylı, Topkapı Sarayı’nın Versay ve Ermitaj müzeleri gibi tahrip ve iç yağmaya uğramadığı, tüm eserlerin kayıt altında olduğu bilgisini veriyor. Kitabın önemli makalelerinden biri de Feridun Özgümüş’ün kaleme aldığı, sarayın Osmanlı öncesi arkeolojisini anlatan makalesi. Makale okuyanlarda arkeolojik bir gezi yapma isteği uyandırıyor.







