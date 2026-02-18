Şarkıcı Çelik'e hayranından gelen istek herkesi şaşırttı: Ünlü ismin yanıtı gündem oldu

Bursa’dan Şefik isimli bir sosyal medya takipçisi, ünlü şarkıcı Çelik Erişçi’ye gönderdiği mesajla dikkat çekti. Mesajda, banka faizlerinin yüksekliğinden şikayet eden takipçi, eşinin çok istediği ve piyasa değeri en az 1 milyon 600 bin TL olan SUV model bir araç için sanatçıdan borç talep etti.

Takipçinin mesajında yer alan, “Krediler yüksek, bana sen kredi aç, taksitleri sana ödeyeyim” ifadeleri, Çelik Erişçi’yi şaşkına çevirdi. Sanatçının paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, benzer taleplerin sıkça kendisine ulaştığını belirtti.

Çelik Erişçi'den sert tepki: "Hepsi gerçek şaka değil"

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medyadan paylaştığı mesaj ile kendisine iletilen talebi ifşa etti. Erişçi, durumun ciddiyetini vurgulayarak, “Bunları şaka sanıyorsanız yanılıyorsunuz, hepsi gerçek” ifadelerini kullandı.

Sanatçı, kendisinin bir banka veya finans kuruluşu olmadığını hatırlatarak, hiçbir sanatçının böyle bir misyonu bulunmadığını sert bir dille belirtti. Bu açıklama, sosyal medyada ünlülere yönelik maddi taleplerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.

Çelik, sosyal medyada kendisine yöneltilen aşırı samimi talebe karşılık olarak, “Ben sizin bildiğiniz arkadaşlardan değilim” ifadelerini kullanarak talebi reddetti.

"Gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanındayım"

Günlük olarak onlarca benzer mesaj aldığını belirten Çelik, önceliğinin bu tür talepler olmadığını vurguladı. Sanatçı, Ramazan ayında rotasının belli olduğunu belirterek, lüks araç hayalleri yerine deprem bölgeleri Maraş ve Hatay’daki ihtiyaç sahipleriyle bir araya geleceğini duyurdu.

Daha önce de benzer talep gelmişti

Çelik, kısa süre önce de bir takipçisinin yaklaşık 800 bin TL tutarındaki kredi borcunu kapatması için kendisinden destek istediğini açıklamıştı. Bu tür mesajların sıklaştığını belirten sanatçı, taleplerin makul sınırları aştığını ifade etmişti.











