Şarkıcı Çelik'e hayranından gelen istek herkesi şaşırttı: Ünlü ismin yanıtı gündem oldu

Ünlü şarkıcı Çelik Erişçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Erişçi, bir takipçisinin kendisine yönelttiği talebi kamuoyuyla paylaşarak, bu tür isteklerin sıklaştığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bursa’dan Şefik isimli bir sosyal medya takipçisi, ünlü şarkıcı Çelik Erişçi’ye gönderdiği mesajla dikkat çekti. Mesajda, banka faizlerinin yüksekliğinden şikayet eden takipçi, eşinin çok istediği ve piyasa değeri en az 1 milyon 600 bin TL olan SUV model bir araç için sanatçıdan borç talep etti.
Çelik Erişçi'den sert tepki: "Hepsi gerçek şaka değil"
Sanatçı, kendisinin bir banka veya finans kuruluşu olmadığını hatırlatarak, hiçbir sanatçının böyle bir misyonu bulunmadığını sert bir dille belirtti. Bu açıklama, sosyal medyada ünlülere yönelik maddi taleplerin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti.
"Gerçek ihtiyaç sahiplerinin yanındayım"
Günlük olarak onlarca benzer mesaj aldığını belirten Çelik, önceliğinin bu tür talepler olmadığını vurguladı. Sanatçı, Ramazan ayında rotasının belli olduğunu belirterek, lüks araç hayalleri yerine deprem bölgeleri Maraş ve Hatay’daki ihtiyaç sahipleriyle bir araya geleceğini duyurdu.
Daha önce de benzer talep gelmişti
Çelik, kısa süre önce de bir takipçisinin yaklaşık 800 bin TL tutarındaki kredi borcunu kapatması için kendisinden destek istediğini açıklamıştı. Bu tür mesajların sıklaştığını belirten sanatçı, taleplerin makul sınırları aştığını ifade etmişti.