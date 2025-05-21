Şarkıcı Yıldız Tilbe'den şaşırtan paylaşım: "Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim"

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini açıkladı.
Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.
Tilbe, paylaşımında futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. X hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.
Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.