Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Şarkıcı Yıldız Tilbe'den şaşırtan paylaşım: "Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim"

Şarkıcı Yıldız Tilbe'den şaşırtan paylaşım: "Maradona'nın öldüğünü bugün öğrendim"

13:3421/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.
Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini açıkladı.

Türk müziğinin sevilen ismi Yıldız Tilbe, son yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.


Tilbe, paylaşımında futbol dünyasının unutulmaz ismi Diego Maradona'nın vefatını yeni öğrendiğini ifade etti. Tilbe'nin paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu. X hesabından açıklama yapan Tilbe, "Maradona ölmüş, yıllar olmuş. Bugün öğrendim, çok şaşırdım" ifadelerini kullandı.


Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, 25 Kasım 2020 tarihinde, 60 yaşında hayatını kaybetmişti. Beyin kan pıhtısı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından evinde istirahate çekilen Maradona, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.






#Diego Maradona
#yıldız tilbe
#twitter
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Toktaş kimdir?