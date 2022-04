Şaşkına uğratan yapışık ikizler: İki kafa üç kolları var ​

Hindistan’dan yaşayan Shaheen Khan ve eşi Sohail, mutlulukla ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyorlardı. 28 Mart’ta doğum gerçekleştiğinde ise hem çift hem de doktorları şaşkına döndü. Çünkü bebekler iki kafa, üç kol ve iki kalp ile doğan ‘yapışık Ikizler’ idi.

İki kafa ve tek vücudun olduğu bu durum, ‘disefalik parapagus’ olarak adlandırılıyor ve genellikle ölü doğumla sonuçlanıyor. Canlı doğum olsa bile bebekler 24 saat içinde hayatını kaybediyor.

İşte doktorları şaşkına uğratan kısım da tam olarak burada başlıyor. İkizler canlı olarak dünyaya geldi ve hâlâ hayattalar.

Vakayla ilgilenen doktorlardan biri olan Dr. Lahoti, “Bu tür vakalar çok nadir görülüyor. Bebeklerin durumu ise çoğunlukla ilk günlerde belirsizliğini koruyor. Bu nedenle onları müşahede altında tutuyoruz ancak herhangi bir ameliyat planlamıyoruz” diye konuştu.

Doğmadan önce tespit edildi

Kasım 2019’da yine Hindistan’da, 21 yaşındaki Babita Ahirwar, iki başlı ve üç kollu Yapışık Ikizler dünyaya getirdi.

Hamileliğinin 35’inci haftasında doktorlar Ahirwar’a karnındaki bebeklerin yapışık ikiz olduğunu söyledi. “Ama sezaryenden sonra ‘iki başlı ve üç kollu’ bir bebekle karşılaştık” diyen anne, “Onları gören herkes şok oluyordu. Çocuğumuzun iki kafası olduğuna inanamadık. İlk başta ikiz sanmıştım ama hemşireler bebeği getirince şaşkına döndüm” diye anlattı.

2017’de Hindistan’da başka bir disefalik parapagus vakası daha yaşandı. İkizler, bir karaciğeri ve tek vücudu paylaşıyorlardı ancak akciğerleri ve kalpleri ayrıydı.

Doğumdan hemen sonra solunum cihazına bağlanan ikizler, sadece 24 saat hayatta kalabildi.

Dr. Sanjay Bansode, böyle çocukların yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu, yaşasalar dahi onları ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.

Türkiye'nin şifa olduğu Kamerunlu siyam ikizleri

Kamerun’da yaşayan Caroline ve Richard Akwe çifti, büyük bir heyecanla ikiz bebeklerini kucaklarına almayı bekliyordu. Akwe'nin hamileliği boyunca her şey yolunda görünüyordu. 6 Temmuz 2020 tarihinde ikiz bebekler sezaryenle dünyaya geldi, ancak herkese şaşırtarak; birbirlerine yapışık halde doğmuşlardı.

Siyam Ikizleri Elizabeth ve Mary, birbirlerine kalçadan yapışıktı ve sadece fiziksel olarak değil, sistemsel olarak da birçok yapışık alanları vardı. Omuriliklerinden omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar çok fazla alan birleşikti.

27 saat süren mucize operasyon

İkizler dokuz aylıkken İstanbul’a geldi ve birçok branştan hekim ve sağlık profesyoneli ordusunun incelemesi altına alındı. Yapılan detaylı araştırmaların ardından ikizler 2021 Kasım’ında tam 27 saat süren bir operasyon ile ayrıldı.

28 yaşındaki baba Richard Akwe o günlerde yaptığı açıklamada, “Bebeklerimizin rahat hareket edememeleri, canlarının yandığı düşüncesi bizi çok üzüyordu. Bir de minik kızlarımızın acıktıklarında eşimin onları tek tek emzirmeye çalıştığı esnada ağlamalarına üzülüyorduk. Ama onlar bize armağandı ve biz onlara en iyi şekilde bakmaya kendimizi adadık” demişti.

FOTOĞRAF 12 Kamerun'da geçen yıl Temmuz ayında dünyaya gelen Caroline ve Richard Akwe çiftinin siyam ikizleri Elizabeth ve Mary kalçalarından birbirine yapışıktı. Kız çocuklarının, omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar birçok yapışık yerleri bulunuyordu. Kamerun Cumhurbaşkanlığı'nın üstelendiği tedavi süreciyle yapışık ikizler 9 aylıkken İstanbul'a getirildi. <br><br>İkizler, Üsküdar Altunizade'deki özel bir hastanede tedavi altına alındı. Yedi aylık tedavi süreci içerisinde çok sıkı bir tanı, operasyon ve tedavi süreci yürütüldü. <br> <br>Tedavileri tamamlanan siyam ikizleri bugün hastanede taburcu edildi. \"KIZLARIMIN DOKTOR OLMASINI İSTİYORUM VE BU VAKALARI TEDAVİ ETMELERİNİ İSTİYORUM\"<br><br><br>Baba Richard Akwe, “Çok mutluyum, ayrılabildiler, omurgalarından yapışıktılar ve tanrıya şükürler olsun sağlıklılar. Çocuklarımın burada gördüğü tedaviden çok mutluyum. Kamerun'da bu duruma çok rastlanıyor. Kızlarımın doktor olmasını istiyorum ve bu vakaları tedavi etmelerini istiyorum\" dedi. Anne Caroline Akwe ise, “İlk önce tabi ki şoktu bunu öğrendiğimde. Ama şimdi ayrıldıktan sonra çok çok mutlu olduk. Herkese şükranlarımı sunuyorum\" şeklinde konuştu. “ZAMAN KAYBINA HİÇ TAHAMMÜLÜMÜZ YOKTU\"<br><br><br>Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Agop Çıtak, “Bir fizik tedavi yapılacak, birleşik bir ürogenital sistem vardı, sindirim sistemi vardı, sinir sistemi vardı. Şimdi bunlar ayrıldı, bunların normal halde çalışması için bir çalışma var, bundan sonraki işler daha kolay ama en büyük iş buydu. Zordu bu çok sık karşılaşılan bir durum değil. Çok nadir görülen bir anomali ve birleşik organlar var. Sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, mesane, hepsinin ayrılması ve uzun bir ameliyat. Her bir ameliyat aslında bir sistemin ayrılması ve büyük ameliyat. 4-5 büyük ameliyat, anestezi altında yapılıyor. Ondan sonraki süreçte, ameliyat sonrası yoğun bakım süreci o yüzden çok önemliydi. O yüzden her şey düşünülerek, en iyi, en kötüsü düşünülerek bütün hazırlıklar yapıldı. Ona göre her şey, pompalar, monitörler, ilaçlar hazırlandı. Zaman kaybına hiç tahammülümüz yoktu. Herkes hazır bekledi, ameliyatın da ne kadar süreceği belli değildi. Çünkü 27. saatte bitti ve ondan sonra bizim yoğun bakım süreci başladı\" şeklinde konuştu. Ayrılıkların en güzeli: Türkiye'de operasyon geçiren Kamerunlu yapışık ikizler taburcu oldu Kamerun'dan 9 aylıkken gelen yapışık ikizler Elizabeth ve Mary, Türkiye'de 27 saat süren ameliyat ile ayrıldı. İkizler, 7 ay süren tedavi sürecinin ardından bugün taburcu oldu. BiP'te paylaş

