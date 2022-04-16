Şaşkına uğratan yapışık ikizler: İki kafa üç kolları var ​

Hindistan’dan yaşayan Shaheen Khan ve eşi Sohail, mutlulukla ikiz bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyorlardı. 28 Mart’ta doğum gerçekleştiğinde ise hem çift hem de doktorları şaşkına döndü. Çünkü bebekler iki kafa, üç kol ve iki kalp ile doğan ‘yapışık Ikizler’ idi.
İki kafa ve tek vücudun olduğu bu durum, ‘disefalik parapagus’ olarak adlandırılıyor ve genellikle ölü doğumla sonuçlanıyor. Canlı doğum olsa bile bebekler 24 saat içinde hayatını kaybediyor.
İşte doktorları şaşkına uğratan kısım da tam olarak burada başlıyor. İkizler canlı olarak dünyaya geldi ve hâlâ hayattalar.
Baby is born with two heads, three arms and two hearts https://t.co/IWPY3DuIja
Baby is born with two heads, three arms and two hearts https://t.co/IWPY3DuIja— Daily Mail Online (@MailOnline) March 30, 2022
Vakayla ilgilenen doktorlardan biri olan Dr. Lahoti, “Bu tür vakalar çok nadir görülüyor. Bebeklerin durumu ise çoğunlukla ilk günlerde belirsizliğini koruyor. Bu nedenle onları müşahede altında tutuyoruz ancak herhangi bir ameliyat planlamıyoruz” diye konuştu.
Doğmadan önce tespit edildi
Kasım 2019’da yine Hindistan’da, 21 yaşındaki Babita Ahirwar, iki başlı ve üç kollu Yapışık Ikizler dünyaya getirdi.
Hamileliğinin 35’inci haftasında doktorlar Ahirwar’a karnındaki bebeklerin yapışık ikiz olduğunu söyledi. “Ama sezaryenden sonra ‘iki başlı ve üç kollu’ bir bebekle karşılaştık” diyen anne, “Onları gören herkes şok oluyordu. Çocuğumuzun iki kafası olduğuna inanamadık. İlk başta ikiz sanmıştım ama hemşireler bebeği getirince şaşkına döndüm” diye anlattı.
2017’de Hindistan’da başka bir disefalik parapagus vakası daha yaşandı. İkizler, bir karaciğeri ve tek vücudu paylaşıyorlardı ancak akciğerleri ve kalpleri ayrıydı.
Doğumdan hemen sonra solunum cihazına bağlanan ikizler, sadece 24 saat hayatta kalabildi.
Dr. Sanjay Bansode, böyle çocukların yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu, yaşasalar dahi onları ayırmanın mümkün olmadığını söyledi.
Türkiye'nin şifa olduğu Kamerunlu siyam ikizleri
Kamerun’da yaşayan Caroline ve Richard Akwe çifti, büyük bir heyecanla ikiz bebeklerini kucaklarına almayı bekliyordu. Akwe'nin hamileliği boyunca her şey yolunda görünüyordu. 6 Temmuz 2020 tarihinde ikiz bebekler sezaryenle dünyaya geldi, ancak herkese şaşırtarak; birbirlerine yapışık halde doğmuşlardı.
Siyam Ikizleri Elizabeth ve Mary, birbirlerine kalçadan yapışıktı ve sadece fiziksel olarak değil, sistemsel olarak da birçok yapışık alanları vardı. Omuriliklerinden omurgalarının bir kısmına, idrar yollarından sindirim yollarına, boşaltım ve genital sistemlerinden sinir ve damar sistemlerine kadar çok fazla alan birleşikti.
27 saat süren mucize operasyon
İkizler dokuz aylıkken İstanbul’a geldi ve birçok branştan hekim ve sağlık profesyoneli ordusunun incelemesi altına alındı. Yapılan detaylı araştırmaların ardından ikizler 2021 Kasım’ında tam 27 saat süren bir operasyon ile ayrıldı.
28 yaşındaki baba Richard Akwe o günlerde yaptığı açıklamada, “Bebeklerimizin rahat hareket edememeleri, canlarının yandığı düşüncesi bizi çok üzüyordu. Bir de minik kızlarımızın acıktıklarında eşimin onları tek tek emzirmeye çalıştığı esnada ağlamalarına üzülüyorduk. Ama onlar bize armağandı ve biz onlara en iyi şekilde bakmaya kendimizi adadık” demişti.