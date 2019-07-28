Hayat Şehir hayatını bırakıp kamp yaşamını tercih etti
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Şehir hayatını bırakıp kamp yaşamını tercih etti

İstanbul'da ücretli öğretmenlik yaparken şehir hayatının stresinden bunalıp 6 yıl önce Düzce'ye yerleşen 2 çocuk babası 30 yaşındaki Kerim Durkal, çok sevdiği kamp hayatında hem doğayla iç içe yaşıyor hem de geçimini sağlıyor.

Haber Merkezi AA
Kerim Durkal
Kerim Durkal

İstanbul'da ücretli öğretmenlik yaparken trafik ve şehir hayatının stresinden kurtulmak için Düzce'ye yerleşen Kerim Durkal, Batı Karadeniz yaylalarında kamp organizasyonları düzenleyerek hem geçimini sağlıyor hem de hayalini kurduğu sakin hayatı yaşıyor.

Sosyal medyada "Doğadaki Cheff" olarak tanınan 30 yaşındaki Durkal, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Otomotiv Bölümünden mezun olduktan sonra özel okullarda ve birebir dersler vererek ücretli öğretmenlik yapmaya başladı.

Aslen Düzceli olan ve fırsat buldukça metropol kentin gürültüsünden kaçarak Batı Karadeniz yaylalarına eşiyle tatile çıkan Durkal, daha sonra sosyal medya üzerinden yayla ve kamp hayatına yönelik paylaşımlar yaptı.

Doğal hayatı sevenlerin ilgisi karşısında bunu sektöre çevirebileceği fikrini benimseyen Durkal, 6 yıl önce ücretli öğretmenliği bırakarak kamp organizasyonları düzenlemek için Düzce'ye yerleşti. Yayla ve kamp turları düzenleyerek geçimini sağlayan Durkal, yılın 9 ayını farklı yaylalarda geçiriyor.

Çilimli ilçesine bağlı Arabacı köyü.

Hayata yeniden başladı

Uzun yıllar İstanbul'da yaşadığını anlatan Durkal, yaptığı açıklamada, İstanbul'un gürültüsü ve yoğunluğu nedeniyle ailesiyle Çilimli ilçesine bağlı Arabacı köyüne yerleştiğini söyledi.

Köye yerleşmesinin ardından daha doğal ortamda yaşamını sürdürdüğünü anlatan Durkal, şöyle konuştu:

  • "Doğaya gelince yeniden hayata başladım diyebilirim. Hem manevi olarak hem sağlık olarak harika bir ortam. Herkese böyle bir hayatı tavsiye ederim. İnsanlar büyük şehirlerde ve metropollerde çok sıkıldı, artık doğaya kaçmak için sebep arıyorlar. Kamp ise doğa sporlarının en gözdesi. Kamp ortamında doğada geçirebileceğiniz bir gece sizin kendinizi tanımanıza vesile olacaktır. Doğanın içinde yıldızlara karşı sıcak uyku tulumunuz ile kendi yaptığınız yemekleri yediğinizde çok daha farklı tat alacaksınız."

Doğaya saygı çok önemli

Kamp tutkunlarının gün geçtikçe arttığını ve doğada olan insanların saygılı bireyler haline geldiği vurgulayan Durkal, kamp tutkunlarının dikkat etmeleri gereken en önemli hususun, doğaya saygı olduğunu belirtti.

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Durkal, Batı Karadeniz'de özellikle Düzce bölgesinde Pürenli, Balıklı ve Topuk Yaylası ile Güzeldere ve Samandere şelalelerinin etrafının kamp için oldukça huzurlu ortamlar olduğunu dile getirdi.

Ailesi tereddüt etti

Ailesinin bu kararına ilk etapta çok sıcak bakmadığını fakat gün geçtikçe kararının ne kadar doğru olduğunu anladıklarını söyleyen Durkal, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "İstanbul'daki yaşantımızı bir kenara bırakıp Düzce'ye yerleştik. Eşim ilk başta çekindi 'yapabilir miyiz?' diye tereddütte kaldık ama doğaya geldiğimizde buraya uyum sağlamamız fazla zaman almadı. Zaten kendi içimizde olan bir şeymiş, kendi benliğimizi burada bulduk. İçimizdeki gerçek kişilik ortaya çıktı doğada. Çocuklarım ve eşim gayet mutlular, çoğu zaman doğada vakit geçiriyoruz, kamp yapıyoruz. Doğal yaşamın getirdiği huzuru tüm benliğimizle hissediyoruz.''

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