Senaryo uzmanları TRT 12 Punto'da

Son yıllarda sinema sektörünün itici gücü olan TRT 12 Punto, Feriye’de düzenlenen açılış toplantısıyla başladı. Bu yıl 5. kez düzenlenen senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu etkinlikleri, 16-23 Temmuz’da Feriye Sineması’nda gerçekleşecek. 23 Temmuz akşamı yapılacak kapanış ve ödül töreni ise TRT 2’den canlı yayınlanacak.

SİNEMADA EŞİTLİK SENARYODA

Açılış toplantısında konuşan TRT Genel Müdür Yardımcısı Varol, sinemada eşitliğin var olduğu tek alanın senaryo olduğuna dikkati çekerek, “Ne kadar bütçeniz olursa olsun, ne kadar iyi isimlerle çalışmak isteseniz de hikayenin gücü bunların üstündedir. Bir taşradan çıkıp hayatın içinde gözlemlediği, yaşadığı ve hissettiği şeyleri sinemaya aktaran yazarın bir anda Oscar’a gidecek kadar etki uyandırabileceğini biliyoruz” dedi.

KENDİ OSCAR’IMIZI OLUŞTURABİLİRİZ

12 Punto’nun dikkat çekici ve fark yaratıcı bütün hikayelere açık olduğunu, ancak aileyle ilgili kırmızı çizgileri olduğunu da vurgulayan Varol, herkese kapılarının açık olduğunu ifade etti. 12 Punto’nun desteklediği yapımların TRT’nin dijital platformu Tabii’de yer alıp almayacağına ilişkin soruya da cevap veren Varol, bir film üretirken bunu dijital platformlarda da kullanabilecekleri motivasyonuyla yeri geldiğinde biraz daha finansal rahatlık sağladıklarını belirtti. Sinemaya yeni bir soluk getirmek için çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Varol, “Bu süreç belki kendi Oscar’ımızı oluşturmanın bir başlangıcı olabilir” diye konuştu.

İKİ YÜZ OTUZ ALTI ÖDÜL

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ise bu yılki program kapsamında yapılacak etkinliklere dair bilgiler aktardı. Verilen bilgiye göre TRT yapımları bugüne kadar çok önemli izleyici kitlesine ulaşmasının yanı sıra, son üç yıl içinde 436 festivale başvurdu. Bunlardan 236’sından ödül kazandı. İçlerinde Altın Palmiye alan da var, Oscar’a üç dalda aday olan da.

AÇIK HAVADA FİLM KEYFİ

Bir hafta boyunca alanında uzman ve değerli isimlerin konuk olacağı etkinliklerde görüntü yönetmenliği, sinema, senaryo yazarlığı, ortak yapım marketleri ve festival programcılarıyla buluşma gibi konular ele alınacak.

12 Punto’nun uluslararası jüri üyeleri arasında Oscar ödüllü Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic, Oscar ödüllü Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska, Saraybosna Film Festivali’nin oluşmasında büyük payı olan Mirsad Purivatra, Doha Film Enstitüsü üst yöneticisi Fatma Al-Remaihi ve Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi Direktörü Dennis Ruh yer alıyor.

Dünya prömiyerini, en prestijli festivallerden Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştiren, Bekir Bülbül’ün yönettiği, TRT ortak yapımı “Bir Tutam Karanfil” filmi ile Oscar ödüllü Bosnalı yönetmen Danis Tanovic imzasını taşıyan, TRT yapımı “Komşuluk Halleri” filmi, açık havada gösterilecek.







