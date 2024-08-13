Senaryolar Gazze’yi anlatacak

13. kez düzenlenecek yarışmanın teması ise "Yaşama Hakkı ve Soykırım" oldu. Gönderilen senaryolar, yönetmen Gürsel Ateş, yapımcı Nizamettin Kars, sinema eleştirmeni Bahtiyar Kara, öğretmen Abdurrahman Erbaş ve senarist İbrahim Demirkan'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek. Yarışmada ödül alacak senaryoların kitaplaştırılıp, filmlerinin çekileceğini aktardı. Senaryolar 15 Kasım'a kadar ogder.org adresine gönderilecek. Detaylı bilgi için yarışmanın web sitesi ve sosyal medya hesapları ziyaret edilebilir.