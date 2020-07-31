Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider

Serdar Ortaç'tan Erdoğan çıkışı: Market önünde margarin beklerdik, şimdi 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyoruz ki alacağız

Sanatçı Serdar Ortaç Haber Global'de katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Siyasi görüşün ne?' sorusunu cevapladı. Ortaç, Ecevit, Özal ve Demirel dönemlerini yaşadığını belirterek gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğunu söyledi.

Ortaç, 'Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Margarin kuyruğunda beklerdik. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı ne zaman alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum' ifadelerini kullandı.

