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Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider

Serdar Ortaç: Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider

Şarkıcı Serdar Ortaç, çıktığı bir programda açıklamalarda bulundu. Ortaç, "Recep Tayyip Erdoğan gördüğüm en iyi lider. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız, göreceksiniz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Serdar Ortaç
Serdar Ortaç

Ekranlarda seyircinin karşısına çıkan '40' programında "Siyasi görüşün ne?" sorusunu yanıtlayan şarkıcı Serdar Ortaç, gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğunu söyledi.

Ortaç, "Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin" diyerek "'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç'tan Erdoğan çıkışı: Market önünde margarin beklerdik, şimdi 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyoruz ki alacağız
OYNAT 02:14
Serdar Ortaç'tan Erdoğan çıkışı: Market önünde margarin beklerdik, şimdi 12 adayı ne zaman alacağız diye bakıyoruz ki alacağız
Sanatçı Serdar Ortaç Haber Global'de katıldığı programda kendisine yöneltilen 'Siyasi görüşün ne?' sorusunu cevapladı. Ortaç, Ecevit, Özal ve Demirel dönemlerini yaşadığını belirterek gördüğü en iyi liderin Cumhurbaşkan Erdoğan olduğunu söyledi.
Ortaç, 'Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Margarin kuyruğunda beklerdik. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı ne zaman alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum' ifadelerini kullandı.


Ortaç, şunları söyledi:

  • "Ben her şeyi gördüm, Ecevit, Kıbrıs Barış Harekatı, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, rahmetli Özal, babam Adnan Menderes'i gördü. Siyasi fikrim yok ama burada gördüğüm her şeyin arkasındayım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bence gördüğüm en iyi lider. Herkesin hatası olur, belki vardır, her şeyi aynı anda nasıl düşünsün adam mesela. Belki ekibe danışıyordur, ekipten çatlak bir ses çıkıyordur, belki bir şey yaparken bu olmamalıdır diyordur. Ama şükürler olsun yani. Ben çok beğeniyorum yani ve Tayyip Erdoğan diyorum. Siyasi görüşüm olarak değil, o beyefendiyi beğeniyorum ben. Sağcı, solcu sevmiyorum o işleri. Antalya Talebe Yurdu vardı, millet birbirini vururdu. 5 kuruş bulamazdım, marketlerin önüne gider su, simit satardık. Yani şu kadarcık çocuktum, şimdi Instagram'dan 12 Ada'yı nasıl alırız diye bakıyoruz, ki onu da alacağız göreceksin. O yüzden 'Siyasi görüşün hangisi' lafına cevap vermiyorum, Tayyip Erdoğan diyorum."

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