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Hayat Sevcan Yaşardan şok iddia Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti
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Sevcan Yaşar'dan şok iddia: Sermiyan Midyat dövüp çıplak videomu çekti

Sevcan Yaşar ve Sermiyan Midyat kavgasında sular durulmuyor. Son olarak Genç kadının Midyat’a açtığı davada mahkemeye sunduğu darp fotoğrafları ortaya çıktı. Yaşar, Midyat’a bir dava daha açacağını belirterek, “Yarı çıplakken videolarımı çekti" ifadelerini kullandı.

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Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar
Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar

İki eski sevgili olan Sevcan Yaşar ve oyuncu Sermiyan

Midyat arasındaki husumet giderek büyüyor. Çift, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu, geçtiğimiz günlerde Yaşar’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşılmıştı. Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.

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Darp edildiği fotoğrafları paylaştı

Son olarak Sevcan Yaşar, kendi kaydettiği ses kaydını ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Oyuncu, Midyat’ın küfürlü sözlerinin duyulduğu kaydı şu notla yayınladı: “Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra, tehlike anında çekilmiştir. 3 saniyeliktir ve legaldir. Bu yüzden ‘telefonum çalındı’ oyunu kurmama gerek yoktur. 4 Mayıs tarihlidir. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu alıp darp ettiği için devamı yoktur.”

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8 yıla kadar hapis istemiyle dava

Mayıs ayında yaşanan şiddet olayının ardından Sermiyan Midyat hakkında “Kasten yaralama”, “Zincirleme tehdit” ve “Zincirleme hakaret” suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Sevcan Yaşar, duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini, sonrasında bir dava daha açacağını söyledi: "İlk şiddet olayında, tokat attıktan sonra yatağın üstüne düştüm. Üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ben yarı çıplakken videolarımı çektiğini gördüm. ‘Ne yapıyorsun’ dediğimde sildiğini söyledi. Ses kayıtları için de aynı şeyi söylemişti. Neden çekiyor, amacı ne? Tabii ki beni rezil etmek, kötü göstermek. Bu dava sonuçlandıktan sonra, özel görüntülerimi çektiği ve sesimi kaydedip yayınladığı için de suç duyurusunda bulunacağım.

Beni kendi evimden attı

Sevcan Yaşar, olayın yaşandığı evle ilgili şunları söyledi: “Birlikte kiraladık ama kira kontratı benim üzerimeydi. Eşyalar da benimdi. Beni dışarı atıp o evde 1 ay kaldı.”

Mahkemeye sunduğu dosyada yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğraflarına yer verdi. “Kendimi tuvalete kilitledim, o da kapıyı kırıp dövmeye devam etti” diyen Yaşar, olay sırasında hasar gören evin fotoğraflarını da dosyaya ekledi.

  • Yaşar, Sermiyan Midyat’ın da mahkemeye kendisinin darp edildiğine dair fotoğraflar sunduğu hatırlatılınca şöyle dedi: “Olaydan 10 gün önce bana yine saldırmıştı. Kendimi savunmuştum onun yumruklarından. O sırada oluşan tırnak izlerim onlar.”

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