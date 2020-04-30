Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Sevda Çeşmesi yıkıldı Edirne ikiye bölündü
AKTÜEL

'Sevda Çeşmesi' yıkıldı Edirne ikiye bölündü

Edirne'de 2009 yılında kentin en işlek caddesine konulan 'Sevda Çeşmesi' heykelinin yıkılması vatandaşları ikiye böldü. Kentte kimi vatandaş çeşmenin yıkılmasını olumlu karşılarken, kimisi de şehrin simgesi olduğu için yıkılmasının yanlış olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi DHA
Heykelin yıkılması kenti ikiye böldü.
Heykelin yıkılması kenti ikiye böldü.

Edirne'de 2008 yılında dönemin Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi trafiğe kapatıldı, bir yıl sonra ise caddenin ortasına 'Sevda Çeşmesi' adı verilen heykel dikildi. Elinde güvercin tutan bir kadın ve erkek heykeli ile aslan figürlerinin bulunduğu çeşme, 11 yıldır çarşının ve kentin simgesi haline gelmiş, gelen turistlerin ise fotoğraf çekim noktası olmuştu.

  • Koronavirüs salgınının ardından girişlerine sınırlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde, vatandaşların dolaşmasını önleme amaçlı kısa süre önce altyapı çalışmaları başlatılırken, önceki gün ise caddenin simgesi Sevda Çeşmesi heykeli belediye ekiplerince yıkıldı.

Cadde esnafı heykelin yıkılmasına destek verdi.

'Caddenin yüzü gözü açıldı'

Edirne'nin simgelerinden olan heykelin yıkılması vatandaşları da ikiye böldü. Saraçlar Caddesi üzerindeki esnaf Ali Tamer Kuday, çeşmenin gerektiğinden fazla büyük olduğunu ve yıkılmasının iyi olduğunu belirterek, "Bu çeşme buraya 11 yıl önce yapılırken de o zaman kentin ileri gelenleri ve mimarlar itiraz etmiş ve yeri uygun bulunmamıştı. Zaten yıkılsın şeklinde istekler vardı. Yıkılması iyi oldu, caddenin yüzü gözü açıldı" diye konuştu.

'Herkes çeşmeye alışmıştı'

Sertaç Gersüver ise Edirnelilerin çeşmeye çok alıştığını dile getirerek, "Herkesin de gözü alışmıştı. Biraz hazmı zor olacak gibi geliyor. Umarım yerine daha güzel ve yeni bir şey yapılır" dedi.

Abone Ol Google News
Türkiye Filistine yardım gönderiyor

Türkiye Filistin'e yardım gönderiyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi bu akşam sevk edilecek.
Korona gündemine güzel haber arası

Korona gündemine güzel haber arası

Naifliğiyle gönülleri fetheden Burhan amca sağlığına kavuştu.
Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Hafter konvoyuna SİHA darbesi

Nefes kesen hava harekatının görüntüleri ortaya çıktı.
Dün manşet oldular bugün kurtuldular

Dün manşet oldular bugün kurtuldular

​Yaşlı baba ve oğlunun dramına 24 saat geçmeden son verildi.
Tarihi projeye <br>rekor başvuru

Tarihi projeye
rekor başvuru

Rakam bir haftada 451 bin kişiye ulaştı.
ABD'de facia

ABD'de facia

​Gazilerin yaşadığı bakım evinde koronavirüsten 70 kişi öldü.

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

Otobüsle seyahat edecekler dikkat

​Günlerce terminalde sabahlamalara bakanlık el koydu.
Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Ödeme alışkanlıklarını değiştirdi

Temassız ödemelerde yüzde 170 artış yaşandı
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
ABD'ye ikinci sevkiyat

ABD'ye ikinci sevkiyat

Türkiye'den koronavirüsün merkez üssüne yeni yardım uçağı.
Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Gerçek bir kahramanlık hikayesi

Koronayı yenen doktor immün plazmayla hastasını kurtardı.
Talep patlaması<br>fiyatları vurdu

Talep patlaması
fiyatları vurdu

Sebze-meyve fiyatlarında artış yaşanıyor.
Dünya umutlu

Dünya umutlu

Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyonu geçti. ​
15 hazirana <br>kadar uzatıldı

15 hazirana
kadar uzatıldı

​Hak kaybı yaşanmaması için yeni karar.
Sıcaklıklar düşüyor

Sıcaklıklar düşüyor

Balkanlar'dan gelen sağanak etkili olacak.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.