'Sevda Çeşmesi' yıkıldı Edirne ikiye bölündü

Edirne'de 2008 yılında dönemin Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi tarafından kentin en işlek bölgesi Saraçlar Caddesi trafiğe kapatıldı, bir yıl sonra ise caddenin ortasına 'Sevda Çeşmesi' adı verilen heykel dikildi. Elinde güvercin tutan bir kadın ve erkek heykeli ile aslan figürlerinin bulunduğu çeşme, 11 yıldır çarşının ve kentin simgesi haline gelmiş, gelen turistlerin ise fotoğraf çekim noktası olmuştu.

Koronavirüs salgınının ardından girişlerine sınırlama getirilen Saraçlar Caddesi'nde, vatandaşların dolaşmasını önleme amaçlı kısa süre önce altyapı çalışmaları başlatılırken, önceki gün ise caddenin simgesi Sevda Çeşmesi heykeli belediye ekiplerince yıkıldı.

Cadde esnafı heykelin yıkılmasına destek verdi.

'Caddenin yüzü gözü açıldı'

Edirne'nin simgelerinden olan heykelin yıkılması vatandaşları da ikiye böldü. Saraçlar Caddesi üzerindeki esnaf Ali Tamer Kuday, çeşmenin gerektiğinden fazla büyük olduğunu ve yıkılmasının iyi olduğunu belirterek, "Bu çeşme buraya 11 yıl önce yapılırken de o zaman kentin ileri gelenleri ve mimarlar itiraz etmiş ve yeri uygun bulunmamıştı. Zaten yıkılsın şeklinde istekler vardı. Yıkılması iyi oldu, caddenin yüzü gözü açıldı" diye konuştu.

'Herkes çeşmeye alışmıştı'

Sertaç Gersüver ise Edirnelilerin çeşmeye çok alıştığını dile getirerek, "Herkesin de gözü alışmıştı. Biraz hazmı zor olacak gibi geliyor. Umarım yerine daha güzel ve yeni bir şey yapılır" dedi.