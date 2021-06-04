Sevmek istediği köpek üstüne atladı: Ölümden dönen Yağız'a 50 dikiş atıldı

Antalya'da Mediha Nur Çetin (24), oğlu Yağız ile akrabalarını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için sokağa çıktı. Çetin taksi çağırmak için butonuna basarken, Yağız ise sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Ancak bu sırada köpek Yağız'a saldırıp altına aldı. Çevredekilerden yardım isteyen Çetin, bir yandan da oğlunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada başka bir köpek, Yağız’ı saldıran köpeği ısırdı. Yağız'ı bırakan köpek, diğer köpekle kavga etmeye başladı.

Kanlar içinde kalan küçük Yağız, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız’ın başı, kulağı ve koluna 50'ye yakın dikiş atıldı.

Taburcu edilen Yağız Çetin’in babası Serhat Çetin, saldırgan köpeğin sahibi hakkında polise şikayetçi oldu.

REKLAM

Saldırgan köpek, Yağız'ın kollarını başını ve kulağını ısırdı

GÜNDEM Büyük tartışma: Sokak köpekleri

'KÖPEĞE GÜCÜM YETMEDİ'

Olayın şokunu üzerinden atamayan Mediha Nur Çetin, "Olay günü bir anda köpek oğlumun üstüne atladı. Paçasından tuttuktan sonra başını ısırdı. Çok büyük bir köpekti. Bir yandan köpeğe vuruyordum bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu. Bu sırada aynı bahçede bulunan başka bir köpek oğlumu ısıran köpeğe saldırıp, kulağını ısırdı. Böylelikle köpek oğlumu bıraktı" dedi. Oğlunu köpeğin elinden aldıktan sonra bir süre kendine gelemediği söyleyen Çetin, "Kulağının arkası kopmuş şekildeydi. Kafasında açılma vardı. Kolları kanıyordu. Hemen hastaneye gittik. Kafasına dikiş ve çok sayıda zımba atıldı. Yaklaşık 50 dikiş ve zımba var. Doktorlar gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğumun yüzünde ve kollarında kalıcı izler olacağını söyledi. Şükür oğlum bu şekilde kurtuldu. Daha kötüsü de olabilirdi. Köpeğin sahiplerinin böyle iri, saldırgan bir köpeği tasmasız bir şekilde başıboş bıraktıkları için cezalandırılmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Köpeklerin de olduğu yerden alınması gerekli. Çünkü her an başka çocuklara da saldırabilirler" diye konuştu.

REKLAM

Yağız'ın başına atılan dikişler

GECE YATAKTA SIÇRIYOR

Oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğini kaydeden Mediha Nur Çetin, "Oğlum sadece köpeğe dokunmak istemişti. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak? Geceleri çocuğum sıçrıyor. Normalde karanlıkta yürür, korkmaz. Şu an yatağa yattığında gözlerini kapatır kapatmaz sıçrıyor" ifadelerini kullandı.

Köpeği sevmek amacıyla yaklaştığını, vurmadığını belirten küçük Yağız, "Üstüme atladı. Köpekleri artık sevmiyorum" dedi.

SEVİNCİ HABER OLMUŞTU

Bu arada, çevresinde hayvanlara karşı düşkünlüğüyle bilinen Yağız Çetin, 16 Kasım 2020 tarihinde demir parmaklıklara sıkışan köpeğin kurtarılmasının ardından büyük sevinç yaşamıştı. Çığlık atıp havaya zıplayan küçük Yağız, medyada haber olmuştu.

REKLAM

Video: Bir sokak köpeği dehşeti daha: Anne ve kız zor kurtuldu!