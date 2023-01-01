Sinemaya en büyük destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın bağımsız sinemanın gelişmesi amacıyla uzun metraj kurmaca filmlere verdiği destekler belli oldu. Yılda iki kere yapılan desteklerin ilki bugünlerde açıklanacak. Edindiğimiz bilgiye göre kurmaca filmlere tüm zamanların en yüksek desteği verildi. Sektörde çalışanlardan oluşturulan kurulun seçtiği 20 projenin her birine ortalama 4 milyon civarında destek sağlanacak. Yıl sonunda yeni bir kurulla yeni destekler de açıklanacak. Sinemayı güçlendirmek amacıyla bakanlığın verdiği bu destekler, en son 1.5 milyon civarındaydı. Artan enflasyon rakamları baz alınarak, bu parayla bir film çekilemeyeceği eleştirisi sektörün profesyonelleri arasında hep konuşuluyordu. Yeni açıklanan desteklerle beraber bağımsız Türk sineması emin adımlarla yoluna yürüyebilecek.

TÜRK FİLMLERİNİN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTI

2005 yılından itibaren verilmeye başlanan bakanlık destekleri, bugüne kadar Türk sinemasının gelişimine büyük destek sağladı. Bu desteklerle birlikte çekilen filmler, Türk sinemasının görünürlüğünü artırdı. Türk dizilerimiz dünyanın birçok yerine ihraç olsa da Türk sineması çok fazla tanınmıyordu. Dünya film endüstrisinde sinemanın görünürlüğü büyük ölçüde festival filmleri üzerinden oluyor. Festivaller, sinema profesyonellerini hem kendi alanındaki profesyonellerle hem de seyirciyle buluşturduğu için de önemli. Son yıllarda festivallerde boy gösteren ve ödül alan Türk filmleri ya bakanlık destekli ya da TRT destekli. Bu sayede Türk filmlerinin görünürlüğü de artmış oldu. Dünya çapında birçok prestijli festivallerde boy gösteren Türk filmleri, bu festivallerden ya ödülle döndü ya da prömiyer yaptı. Bakanlık destekli filmlerin hem ulusal hem de uluslararası arenada artık ciddi bir karşılığı var. Bu sene Antalya’da yarışan ulusal yarışmadaki 10 filmin dokuzu bakanlık destekli.

ANİMASYONA DA DESTEK VAR

Özellikle son yıllarda vizyona giren animasyon filmlerinin de büyük çoğunluğunu bakanlık destekledi. Onlardan biri olan Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa, yılın en çok izlenen filmi oldu. Devasa reklam bütçesiyle dünyaya pazarlanan Oppenheimer ve Barbie filmlerinden de çok izlenen yapım, 2.8 milyon izleyiciye ulaştı. Yeni açıklanacak desteklerde de animasyon filmleri göz ardı edilmedi. Yine bu sene desteklenen filmlerden usta öykücü Mustafa Kutlu’nun Yıldız Tozu hikayesinin filmi de 22 Eylül’de vizyona girecek.

Yerel yönetimler de işin içine girsin

Çok geniş perspektiften verilen bu destekler, bağımsız sinemanın olmazsa olmazı. Ancak bu destekler sadece Kültür Bakanlığı ve TRT üzerinden yürüyor. Dolayısıyla yeterli olduğu söylenemez. Dünyada olduğu gibi yerel yönetimlerin de bu işin ucundan tutması gerekiyor. Hatta her zaman söylediğimiz gibi özel sektörün de kültür sanat işlerini desteklemesinin cazibesinin artırılması meselesi sinemaya da can suyu olabilir. Umarız tüm zamanların en yüksek desteğini alan yönetmen ve yapımcılar, Türk sinemasının bayrağını daha da ileriye taşıyabilirler. Daha önce destek çıkıp da filmini çekmeyen yönetmenlerin bu desteklerden faydalanmamış olması da ayrıca sevindirici. Zira bu şekilde gerçekten film yapmak isteyen, bu işe gönül vermiş insanların önü açılmış oldu.







