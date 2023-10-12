Sirkeci’de dergi mevsimi

Nusret Çolpan Sanat Galerisi, ressam Bünyamin Kara’nın on yıl aradan sonra açtığı “12.Pencere” isimli metal iş sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının iki yıldır hazırlandığı ve 14 yeni eserini ilk kez sanatseverlerle buluşturduğu sergide Anadolu’nun kadim kültürü, Mimar Sinan penceresinden ele alınıyor. İsmini, 12 küçük kutudan oluşan eserden alan sergi, 15 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.