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Hayat

Sirkeci’de dergi mevsimi

Bu yıl İletişim Başkanlığı, Fatih Belediyesi ve Dünya Dergiler Birliği (DergiBir) tarafından düzenlenen Dergi Günleri başladı.

Halime Kirazlı
04:00 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Sirkeci.

Sirkeci.

Her yıl ekim ayında okurlarla buluşan Dergi Günleri 14. yılında “Okul Dergiciliği” temasına odaklanılacak. Lise ve ortaokul seviyesinde yaklaşık 15 okul dergisiyle etkinlikte yer alacak. Bugün yapılacak Okul Dergiciliği Paneli’nde öğrenci ve öğretmenler konuşacak. Tarihi Sirkeci Tren Garı’nda gerçekleşen programda ulusal ve uluslararası dergiler, gençlik dergileri, okul dergileri, fanzin dergiler, online dergiler, kurum ve kuruluşların kültürel yayın yapan dergileri meraklılarıyla buluşacak.

FİLİSTİN STANDI KALDIRILMADI

110 stantta, 200’e yakın derginin yer alacağı Dergi Günleri’nde Makedonya, Azerbaycan, Mısır, Filistin Suudi Arabistan’dan da dergiciler hazır bulunacak. Filistin’den Anwar dergisi ise İsrail’in son günlerde bölgeye gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle etkinliğe katılamadı. Derginin kaldırılmayan standına, Hanzala resminin yanı sıra Türkçe, Arapça ve İngilizce dergi ekibinin gelememe nedeni yazıldı. 15 Ekim’e kadar sürecek programda, kültürel etkinlikler, söyleşi, buluşma ve seminerlere katılmak isteyenler “www.dergibir.com” adresinden başvuru yapabilecek.





#Aktüel
#Sirkeci
#Tarih
#Sergi
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