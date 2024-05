Şirkette etkili bir oyuncu musunuz? Murat Ülker iş dünyasında başarılı olmayı 5 maddede sıraladı

Liz Wiseman burada hevesten söz etmemiş. Ama işinizde, başarıya duyulan heves de çok önemli ve etkili bir faktördür başarılı olmak için! Hevesli bir satıcının tüm diğer şartlar ve imkanlar aynı olmak şartıyla misliyle satış başarısına sahip olduğu bilinmektedir. Ben başarımızın hep yılmadan her gün aynı şeyleri tekraren yapmaktan ve her gün daha iyi yapmaktan ibaret olduğunu söylerim. Bu söylemesi kolay ama başarması zor bir şeydir. Ama tabii yaparsanız sizi çok güçlü kılan bir sihire sahip olursunuz.

Bir keresinde Hicaz’da bir piyasa GOYAsında ikinci gündü, bana sunulan her şey fevkalade idi. Ben: Arkadaş her gün aynı şeyi tekraren ve daha fazlasını hedefleyerek nasıl başarıyorsunuz, bıkmıyor musunuz? Bu azminizin sırrı nedir? diye sordum. Aldığım cevap ilginç, umut verici idi ve ben yeniden motive olmuştum: Olur mu Murat bey, biz her günün sonunda başarılarımızdan mutlu bir şekilde eve dönüyor ve yarın da başaracağız ve daha iyisini yapacağız diye seviniyoruz, olmuştu.

Ülker’de Topkapı’da işe başladığımda birkaç sene nobody, nowhere olarak çalıştım. Ne işim, ne unvanım, ne de oturacak bir sandalyem vardı. Ama her yerde her şeye tebelleş olurdum. Büyük bir merakım ve hevesim vardı. Patron (babam) benim yetişmem için böyle davranıyordu.