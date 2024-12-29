Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması’nda en iyi yedi rotaya ödül

Albayrak Medya’nın prestijli seyahat markası Skyroad’ın 5. Fotoğraf Yarışması’nda kazananlar ödüllendirdi. Seyahat kavramını insan öyküleriyle harmanlayan Skyroad, her yıl düzenlediği yarışmayla bu öykülerin en iyi karelerini seçiyor. Yarışmada bu sene de dört kategoride yedi fotoğrafçının eseri ödüle layık görüldü. Fotoğraf sanatçıları Mustafa Yılmaz, İsmail Küçük, Gül Işık, İlhan Eroğlu ve Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş’ın jüriliğini yaptığı yarışmada birincilere 90 bin, ikincilere de 50 bin lira para ödülü verildi. “Profesyonel Seyahat Fotoğrafları” dalında birincilik Nurettin Boydak’ın “Sahra Çölü”, ikincilik ödülü ise Volkan Karagülleoğlu’nun “Piramitler” eserinin oldu. Drone Fotoğrafları Kategorisinde birincilik ödülünü “Yağmur Bulutları” fotoğrafıyla Recep Çelik, ikincilik ödülünü “Vazelon Manastırı” çalışmasıyla A. Fatih Akçay aldı. Cep Telefonu Fotoğrafları Kategorisi’nde birincilik ödülüne “Sokak Lezzetleri” çalışmasıyla Neşe Arı, ikincilik ödülüne ise “Kaya Mezarlarında Sohbet” fotoğrafıyla Sezai Özaltın değer görüldü. Mustafa Gezer ise “Hacivat-Karagöz” fotoğrafıyla “Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü”nü aldı.

Cep Telefonu Fotoğrafları kategorisi birincisi Neşe Arı - Sokak Lezzetleri





KADIN YARIŞMACILAR HER YIL ARTIYOR

Skyroad Dijital Yayın Yönetmeni Ayşegül Arslan Özşahin törende yaptığı konuşmada, dijitalde bu yıl yaklaşık 40 milyon kişiye eriştiklerini söyledi. Kadın yarışmacıların sayısının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Özşahin “Kadın fotoğrafçıların katılım yoğunluğuna her sene bakarım. Bu sene yarı yarıya bir katılım vardı. Yarışmaya ilgiyi, hem bizi daha iyi tanımaları hem de bilinirliği ve prestijinin artmasına bağlıyorum. Marka ve yarışma bilinirliği arttıkça nitelik ve nicelik de artıyor” dedi. Skyroad Dergisi Genel Yayın yönetmeni İsmail Kılıçarslan ise 2015’te yola çıkan 10. yaşını kutlamaya hazırlandığını söyledi. Kılıçarslan derginin şubat ayındaki dosyasına ilişkin Müjdeyi “Beni çok heyecanlandıran bir şey söyleyeceğim. Şubatta inşallah Skyroad Dergisi ‘Şam Rotası’ içeriğiyle çıkacak. Bu bizim açımızdan tatlı bir rüya” sözleriyle paylaştı.





Albayrak Medya’dan beş ayda iki ödül aldı

“Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisi birincisi Neşe Arı, ödülünü gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun elinden aldı. Törende konuşan Likoğlu yarışmacıları tebrik ederek “2025’te düzenleyeceğimiz Şehit Mustafa Cambaz 4. Fotoğraf Yarışması için yarışmacılara şimdiden çağrıda bulunuyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyoruz” dedi. Anadolu Ajansı’nın Serbest Foto Muhabiri olan Arı, temmuz ayında düzenlediğimiz “Şehit Mustafa Cambaz 3. Fotoğraf Yarışması”nda “Drone” kategorisi üçüncülük ödülü almıştı.





Fotoğrafı pandemide çekmişti

“Cep Telefonu Fotoğrafları” kategorisinde ikincilik ödülüne “Kaya Mezarlarında Sohbet” fotoğrafıyla layık görülen Sezai Özaltın, arkadaş grubu sayesinde yarışmadan haberdar olan katılımcılardan. Genellikle drone, yaşam, mimari ve tarihi fotoğraflar çeken Özaltın; sıklıkla cep telefonuyla çektiği söyleyerek yarışma fotoğrafının nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlattı: “Fotoğrafı çekeli yaklaşık beş yıl oldu. Arkadaş grubumla zaman zaman gezilere çıkıyoruz. Pandemi döneminde Amasya’ya fotoğraf gezisine gitmiştik. Girdiğimiz bir sokakta baktık çocuklar kaya mezarlarının içinde oynuyor. Onları mezarlıkta sohbet ederken çektim.” Albayrak Medya’ya teşekkür eden “Mutlu Et Mutlu Ol Ödülü”nün sahibi Mustafa Gezer, “Burada olmak büyük bir mutluluk. Fotoğrafçılıkta 20. yılım 2004’den beri her yıl ödül alıyorum. O kadar fotoğrafın arasından ödül almak gurur verici” dedi.

Drone Fotoğrafları Kategorisi birincisi Recep Çelik - Yağmur Bulutları



