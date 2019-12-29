Hayat Soğuk alerjisi olanlara buz-küp testi önerisi Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
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Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.

Haber Merkezi AA
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Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Şekerel, yaptığı açıklamada, alerjiye bağlı rahatsızlıkların kış mevsiminde kendisini daha çok gösterdiğini belirterek, alerjik duyarlılığı yüksek olanların bu dönemde dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Şekerel, halk arasında "soğuk alerjisi" olarak bilinen "soğuk ürtikeri" veya "soğuk kurdeşeni"nin cildin soğuğa maruz kaldığı bölgelerde şişlik, kabarıklık, kızarıklık, uyuşma, karıncalanma ve kaşıntı belirtileri ile kendisini gösterdiğini anlattı.

Cildin soğuğa en çok maruz kaldığı dış ortamlarda soğuk alerjisi olanlarda belirtilerin daha çok el, ayak ve yüz bölgelerinde görüldüğünü aktaran Şekerel, "Soğuk alerjisi olan kişilerde deri sıcaklığının azalması ile vücuttaki bağışıklık sisteminin yanlış tepkiler vermeye başlar ve deride şişlik, kızarıklık, kaşıntı, karıncalanma, uyuşma, ağrı, yanma gibi belirtiler ortaya çıkar." dedi.

"Buz-küp testi yaptırın"

Prof. Dr. Bülent Şekerel, soğuk alerjisi olanların sadece soğuk havada değil soğuğa maruz kaldığı her anda alerjik belirtilerin ortaya çıktığına işaret ederek, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.

Soğuk alerjisinin teşhisi hastanın cildine bir parça buz koyarak derinin verdiği tepkilere göre yapıldığını anlatan Şekerel, yapılan bu teste "buz-küp" testi denildiğini söyledi.

Bu test sırasında soğuk bir cismin deriye 5-10 dakika arasında temas ettirildiğini belirten Şekerel, şöyle konuştu:

"Temas sonrası cilt on dakika gözlenerek o bölgenin kızarıp kabarmadığına bakılır. Reaksiyon oluşması durumunda tanı konur. Soğuk alerjisini önlemenin en iyi yolu soğuk havadan kaçınmaktır. Koruyucu kıyafetlerle vücudu korumak faydalıdır. Bu hastaların dondurma ve buz tüketmemek, havuza ve denize birden atlamamak şeklinde alışkanlıklar kazanması gerekir. Vücuttaki alerjik reaksiyonların şiddetini azaltmak için bazı ilaç tedavileri de uygulanabilir. Soğuk alerjisi çoğunlukla yıllarca sürebilir."
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