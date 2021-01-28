Hayat Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı
AKTÜEL

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı

Bursa’da devriye gezen bekçi ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı altında ve eksi bir derece soğuğa rağmen sokakta yatan evsiz kadını, donmaktan kurtardı. Ekipler tarafından karakola götürülen kadına çay ve simit ikram eden ekipler, battaniye ile ısınmasını sağladı.

Haber Merkezi İHA
Polisler evsiz kadına çay ikram etti.
Polisler evsiz kadına çay ikram etti.

Bursa'da devriye gezen bekçiler ve polis ekipleri, yoğun kar yağışı ve eksi 1 dereceye düşen hava sıcaklığına rağmen sokakta yatan ve evsiz olduğu öğrenilen Ayşegül Yılmazkaya’yı (31) fark etti. Yardımsever ekipler, Yılmazkaya’nın yanına giderek karakola gitmeyi ve ısınmasını teklif etti. Bir süre ekiplerin bu hareketini geri çeviren Yılmazkaya, daha sonra ikna olarak ekip aracına bindirildi. Çarşı karakoluna götüren Yılmazkaya’ya burada çay ve simit ikram edildi. Ayrıca bir battaniye de verilerek ısınması sağlandı.
Kendisine çay ikram eden polis memurunun resmini çizip, teşekkür etti

Evsiz ve yalnız olduğu öğrenilen Yılmazkaya’nın resim çizmeyi çok sevdiğini öğrenen ekipler, kendisine bir kalem ve kağıt verdi. Genç kız, kendisine çay ikram eden kadın polis memurunun resmini çizerek, teşekkür etti. Polis ve bekçi ekiplerinin bu hareketi büyük takdir toplarken, Ayşegül Yılmazkaya’nın kadın sığınma evine götürüleceği belirtildi.

GÜNDEM
İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor

Evsizlere sosyal mesafeli otopark!
FOTOĞRAF 5
Title
ABD'nin Nevada eyaletinde çekilen bu fotoğraflar büyük tepki topladı.
Title
Koronavirüsle mücadele kapsamına acil durum ilan edilen şehirde evsizlere sığınmaları için bir otopark tesis edildi!
Title
Evsizlerin büyük br nüfusa sahip olduğu şehirde yetkililer çareyi otoparka şeritler çekerek evsizleri aralıklı yatırmakta buldu.
Title
Bu uygulama sosyal medyada büyük tepki topladı.
Title
Evsizlere sosyal mesafeli otopark!
ABD'nin Nevada eyaletinde Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında evsizleri sosyal mesaf kuralına göre uyması için yerlere beyaz şeritler çekildi. Evsizlere yapılan bu uygulama tepki çekti.


Abone Ol Google News
Bana inanmayıpadımı tekrar soruyorlar

Bana inanmayıp
adımı tekrar soruyorlar

​Yusufelili Recep Tayyip Erdoğan AK Parti üyesi oldu.
Fotoğrafını çekin!

Fotoğrafını çekin!

Fahiş fiyat artışı olan ürünlere yönelik çağrı.
Mustafa Sarıgül: Er ya da geç iktidar olacağız

​Arbede çıktı çok sayıda gözaltı var.

Film değil gerçek

Film değil gerçek

Mardin'de akrabalar arasında silahlı çatışma.
29 bin kişiye<br>iş kapısı açılacak

29 bin kişiye
iş kapısı açılacak

​Bakanlık yatırım belgelerini düzenlendi.
Muğla'da kar sevinci

Muğla'da kar sevinci

Lapa lapa yağan kar sonrası sokaklara indiler.
42 gündür aranıyordu

42 gündür aranıyordu

​Cesedi ormanlık alanda çuval içinde bulundu.
Alev alev yanıyor

Alev alev yanıyor

​Samsun'da sanayi sitesinde çıkan yangın büyüdü.
Spor yasasının <br>vakti geldi

Spor yasasının
vakti geldi

​Bakan Kasapoğlu Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu.
Aşıda tedarik<br>krizi büyüyor

Aşıda tedarik
krizi büyüyor

​Avrupa Birliği hakkından fazlasını istiyor.
Ankara’da casus avı

Ankara’da casus avı

​Devletin en kritik bilgilerini sızdıran 3'ü asker 4 kişi gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.