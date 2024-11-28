Solmaz ev içi şiddete karşı eğitim sürecini başlattı

Türkiye’nin entegre lojistik hizmetler sunan öncü şirketi Solmaz, İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı (Business Against Domestic Violence-BADV) Projesi kapsamında 25 Kasım haftasında eğitim süreci başlattı. Solmaz Yönetim Direktörü Billur Barlın iş dünyasının ev içi şiddetle ilgili sorumluluk almasını bugün bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluk olarak görmek gerektiğine dikkat çekerek Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı (BADV) Projesi’ne şirket olarak 2023 yılında dahil olduklarını söyledi.

"Şirket olarak şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikamızı hazırladık"

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun yürütücüsü olduğu BADV Projesi paydaşlarının Sabancı Vakfı, UNFPA Türkiye ve TÜSİAD'ın olduğunu hatırlatan Barlın şunları söyledi:

"Bütün amaç aslında ev içinde yaşanabilecek şiddete karşı iş dünyası, özel sektör nasıl önemler alabilir ya da böyle bir şiddet vakası olduğunda kendi çalışanına neler sunabilir ve bu farkındalığı nasıl artırabiliriz sorularına cevaplar bulmak. Her yıl 10-15 şirket projeye katılıyor ve eğitime tabii tutuluyor ve sonrasında ev içi şiddetle mücadele politikalarını hazırlıyorlar. Biz de şirket olarak şiddete uğrayan çalışanlar için kendi politikamızı hazırladık. 25 Kasım haftasında da bu hazırlamış olduğumuz politikaların, eğitime katılan çalışanlarımız tarafından tüm çalışanlara aktarılabilmesi için eğitim planlamalarımızı gerçekleştirdik. Böylece şiddete uğrayan herkes ne yapması gerektiğini bilecek. Ayrıca, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile yaptığımız protokolle de ihbar hattı devreye girecek. Bir çalışanımız ben şiddete uğradığım dediğinde TKDF’den psikolojik destek ya da mevzuat desteği alabilecek."

Solma Yönetim Direktörü Billur Barlın

"Tüm çalışanlarımız bu eğitimi alacak"

BADV Projesi kapsamında 25 Kasım’da gerçekleşen eğitimi şirketin Denetim ve Danışmanlık Direktörü Jale Arslan tarafından verildiğini anlatan Barlın "Şirket bünyemizdeki tüm lokasyonlarımızdaki çalışanlarımız bu eğitimi online ya da fiziksel katılımcı olarak alacaklar. Aralık ayının ikinci haftası TKDF Başkanı Canan Güllü’nün katılımı ile de şirket bünyesinde bir eğitimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Barlın BM Genel Kurulu'nun 1999 yılında, kadınların aile içinde, sokakta, okulda, iş yerinde ve özel hayatında maruz kaldığı şiddete dikkat çekmek ve kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 25 Kasım gününü 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' olarak ilan ettiğini de hatırlatarak " Eğitimlerimizi de o gün başlattık " dedi.

"BADV Projesi’ne katılmaktan çok mutluyuz"

Barlın projeye neden katıldıklarını ise şöyle anlattı:

"2022 yılında TÜSİAD’da Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı olduktan sonra, özel sektörün bu alanda hem kendi içinde hem de sivil toplumla yapacağı iş birliklerinin önemini daha iyi anladım. Şirket bünyesinde birtakım çalışmalar yapıp Etik Risk ve Denetim, İnsan ve Kültür, Sürdürülebilirlik Komitelerini kurduk. İnsan ve Kültür Komitesi’nin altında 'Çalışan Mutluluğu' ve 'Toplumsal Eşitlik' gibi alt komiteler kurduk. Sonrasında TÜSİAD’da BADV projesini takip ederken, 2023’te biz de şirket olarak girmek istedik. Solmaz olarak BADV Projesi’ne katılmaktan çok mutluyuz."

"Üç kadından biri şiddete uğruyor ama farkında değil"

Bugün her 3 kadından birinin şiddete uğradığını ama farkında olmadığını anlatan Barlın "Beyaz yaka ve daha üst düzeylerde çalışan kadınlar da psikolojik, ekonomik veya fiziksel şiddete uğruyor. Kadınlar aslında farkında olmadan haklarını kaybediyorlar. Bu hem Türkiye için hem de dünya için geçerli. Onun için biz de şirketler olarak üzerimize bir görev aldık. Toplumsal bir olayı aslında kendi meselemiz, iş dünyası içerisinde yaşayabileceğimiz bir şey haline getirip farkındalık yaratmak istedik. Eğitimlerle şiddete uğrayan kişinin başvurabilecek kanalları öğrenmesini sağlıyoruz" dedi.

İş dünyası liderlerine 'dönüşüm elçileri' olma çağrısı

İş dünyasının güçlü yönetimsel ve örgütsel mekanizmalarını harekete geçirerek, şiddete karşı duruş sergilemesinin kritik bir öneme sahip olduğunu anlatan Barlın, "TÜSİAD olarak, 2015'ten bu yana 'İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı' Projesine destek veriyoruz ve her sene aramıza yeni şirketler katılıyor. Projenin bir çıktısı olarak kurulan Ev İçi Şiddete Karşı Şirketler Ağı ise iş dünyasının bu mücadeledeki etkisini büyütüyor" dedi. Barlın bir de çağrı yaptı: "Tüm iş dünyası liderlerini, bu projede sadece bir destekçi değil, dönüşüm elçileri olarak yer almaya davet ediyoruz. Toplumsal dönüşümden bahsetmek istiyorsak, bu mücadelede hep birlikte rol almalıyız."



