Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek hastaneye kaldırıldı: Yoğun bakımda

13:3315/10/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fatih Ürek
Fatih Ürek

Şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu merak edilen ünlü ismin yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Şarkıcı 59 yaşındaki Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek, apar topar hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden hayata döndürülen Ürek yoğun bakıma alındı. Ürek için kritik 6 saate girildiği açıklandı.


FATİH ÜREK KİMDİR?


Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.



#fatih ürek
#kalp krizi
#yoğun bakım
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Trabzon Üniversitesi İŞKUR Gençlik Programı kuraları ne zaman çekilecek? İŞKUR Gençlik kura sonuçları sorgulama ekranı