Şarkıcı Fatih Ürek'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu merak edilen ünlü ismin yoğun bakıma alındığı belirtildi.
Şarkıcı 59 yaşındaki Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Ürek, apar topar hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden hayata döndürülen Ürek yoğun bakıma alındı. Ürek için kritik 6 saate girildiği açıklandı.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.