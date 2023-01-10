Müzisyen Hakan Yelbiz kazada yaşamını yitirdi

Bas gitarist ve aranjör Hakan Yelbiz, İzmir istikametinde gidiyordu. Milas ilçesinden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole yuvarlandı.

Araçta sıkışan 47 yaşındaki Hakan Yelbiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yanındaki Sabine Ayper Yelbiz yaralı halde kurtarıldı.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Sabine Ayper Yelbiz'in tedavisi sürüyor.

Yelbiz'in acı haberi ile birlikte ünlü isimler sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi.

Ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici, " Sevdiklerimizin kıymetini yaşarken bilelim. Son vedanın ne zaman olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Çok üzgünüm Hakan Yelbiz" notuyla paylaşım yaptı.

Oyuncu Zafer Algöz, "Hakan Elbiz bir trafik kazasıyla uçtu gitti dünyamızdan, yetenekli kardeşim mekanın cennet olsun. Çok üzdün hepimizi" şeklinde duygularını paylaştı. Oyuncu Celil Nalçakan ise paylaşımında, "Ah Hakan Yelbiz usta, Ah kardeşim biz rengarenk ve tertemiz kalbinden sebep kelebek diyorduk sana. Nereden bilelim ömrünün kelebeğe özeneceğini, paramparça oldum. Mekanın cennet olsun kardeşim. Allah önce Ayper'imize sonra da bize sabır versin" dedi.

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EŞİNDEN SON PAYLAŞIM

Kazada yaralanan Sabine Ayper Yelbiz'in sosyal medya hesabından, 'Yine düştük yollara' isimli şarkıyla paylaşım yaptığı ve " İzmir Bodrum yolundayız. Yarın Çökertme'den özleyenlerini delirtiriz" notunu yazdığı görüldü.

FOTOĞRAF 17 İlçeye bağlı Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbarla birlikte bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve orman personeli yönlendirildi. Alevlerin söndürülmesi için ekipler müdahale ediyor. Kaz Dağları’nda korkutan yangın: Rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kazdağları'nda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ekipler yangına müdahale ediyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 11 Yangın, Adapazarı ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan alt katı dükkan olan, ahşap bir evde meydana geldi. M.K.’ye ait olduğu öğrenilen evde çıkan yangının elektrik aksamından kaynaklandığı öne sürüldü. Ahşap ev alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürürken çalışmalar sebebiyle polis ekipleri ise caddeyi kısa bir süre trafiğe kapattı. Meydana gelen yangında oluşan sesleri havai fişek sanarak dışarıya koşan Hakan Çetinbaş, o anları anlattı. Yangını fark edince yardım etmeye çalışan mahalle sakini Hakan Çetinbaş, “Burada komşumuz yaşıyordu. Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük. Öncelikle komşularımızı çıkarmakla ilgili bir mücadeleye giriştik, sonrasında üst katta kimsenin olmadığını fark ettik. Haberi itfaiye ekiplerine bildirilmişti ve iki dakika içinde buraya geldiler. Ahşap bir bina 5 dakikalık bir gecikme çok daha farklı bir felakete sebep olabilirdi. Evin içerisinde birinin olduğunu düşünüyorduk en büyük korkumuz da buydu. Olaya itfaiye ekipleri çok hızlı bir şekilde müdahale edince üst kata çıktılar ve kimsenin olmadığı anlaşıldı. Zaten yukarıda olduğunu düşündüğümüz kişinin yaklaşık 2 saat önce evden ayrıldığını öğrenince daha da bir rahatladık. Şu anda can kaybı yok sadece maddi hasar söz konusu, cana zarar gelmemesi en önemli teselli kaynağımız” dedi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde elektrik kontağından dolayı çıktığı öne sürülen yangında, altı dükkan olan ahşap ev alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken yangını görüp dışarı çıkan mahalle sakini Hakan Çetinbaş, “Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük“ dedi. Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı Ahşap ev alev topuna döndü, komşular sesi havai fişek sandı Yangında alev topuna döndü komşular sesi havai fişek sandı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde elektrik kontağından ötürü çıktığı öne sürülen yangında, altı dükkan olan ahşap ev alev topuna döndü. Mahalle sakinleri ise “Yangının çıkardığı seslere uyandık ve havai fişek sandık, sonrasında ise komşumuzun evinin yandığını gördük“ dedi.



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