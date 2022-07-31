Sosyal medyada yeni akım: İsraf

Sosyal medyada son zamanlarda devasa boyutlardaki yiyecek içecekleri, daha küçük tabak ve bardaklara dökmek ve bütün alanı yiyecek içeceklerle kirletmek yeni akım olarak yayılıyor.

Videolu içerik üreten sosyal medya hesaplarında hemen hemen her gün yeni bir akım ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de son zamanlarda devasa boyutlardaki yiyecek içecekleri, daha küçük tabak ve bardaklara dökmek ve bütün alanı yiyecek içeceklerle kirletmek... Dünya gıda kriziyle mücadele ederken kötü beslenme nedeniyle insanlar hayatını kaybediyorken sosyal medyadaki gıdaların israf edilmesi tepki topluyor.

TÜKETİRSEM ÖZGÜRÜM

Kıtlık kelimesinin artık insanların hayatında çok yer etmediğini söyleyen Sosyolog Büşra Özüdoğru “İşin psikolojik bir boyutu olduğu gerçek ancak toplumsal olarak baktığımızda özellikle gelişmekte olan ülkelerde tüketim çılgınlığı her alanda kendini gösteriyor. Nitekim bu alanlardan birisi de sosyal medya. Günümüzde insanlarda ‘Ne kadar tüketir ve ne kadar sahip olursam o kadar var olabilirim ve o kadar özgürüm’ düşüncesi hakim. Eğer bir milyon takipçiye ulaşmanın yolu, yiyecek ve içecekleri daha fazla sunmaktan, çikolatalardan şelale yapmaktan geçiyorsa, o zaman her yol mübah olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı. Sosyolog İsmail Öz ise “Birileri oburca tüketmeyi tam da “görüntü çağına” yakışır bir zeminde ve adap-erkandan kopuk olarak bütün yoksulların hayatına, ekranlarından boca ediyorlar.

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Bu durum kabul görmeye ve alıcı bulmaya, izlenmeye, izlendiği için de fonlanmaya devam ettiği sürece, artarak endişelenmeye devam edeceğiz.” dedi.