Soykırım kapaklarda

Albayrak Medya bünyesinde faaliyet gösteren dergiler, İsrail’in Gazze’deki katliamını kapağına taşıdı. Derin Tarih, Cins, Nihayet, Gerçek Hayat, Z Raporu ve Post Öykü kapaklarının yanı sıra hazırlanan özel dosyalarla Özgür Filistin’i, İsrail’in işgal tarihini, Siyonizm’in arka planını, yaşananların neden ve sonuçlarını ele aldı. “Siyonist İşgal” başlığıyla çıkan Derin Tarih dergisi, İsrail işgalini geçmişe götürerek inceliyor. Derginin genel yayın yönetmeni Taha Kılınç, editör yazısında “Doğru bilgi için bilgi şart” diyerek, kasım sayısını hazırladıklarını belirtti. Sıcak gündem çerçevesinde çeşitli sorulara cevaplar arayan Derin Tarih, zengin görselleriyle de bir başvuru kaynağı olarak Filistin meselesinin zihinlerde yer etmesini sağlıyor. Kılınç’ın 61 sayfalık kapak dosyası “Adım adım tarihi Filistin’in parçalanışı: Siyonist işgal” yaşananlara geniş bir bakış sunuyor. Derginin bu ay hediyesi ise Taha Kılınç’ın “Filistin Notları” kitapçığı oldu.

ÖNEMLİ RÖPORTAJLAR GÜNCEL DOSYALAR

Cins ise “Yeni Ali, Tel Aviv’i atıyla dolaşacak” başlığıyla okurların karşısına çıktı. Derginin en önemli yazısı, Yusuf Genç’in sekiz yıl önce Yahudi caz sanatçısı Gilad Atzmon ile yaptığı röportaj. Siyonizm’in İsrail’in suçlarını örtmek için bir perde olduğuna dikkat çeken Atzmon, “Asıl problem, asıl hastalık, ‘Yahudiliğin seçilmişlik düşüncesi’, ‘üstün ırk’ inancı. Yani asıl problem Yahudi ideolojisidir” diyor. Filistin meselesi, İslam Düşünce Enstitüsü direktörü Azzam Tamimi ve Filistinli şair İbrahim Nasrallah röportajlarından, özel dosya, şiir ve yazılarıyla Cins’te yer buluyor.

KİTAP VE FİLM ÖNERİLERİ DE VAR

Nihayet, kasım sayısında “Gazze’de soykırım var!” dedi. Dergide olaylara tarihsel perspektiften bakılırken, 7 Ekim sonrası İsrail’in hedefleri, Siyonizm’in temelleri, batı medyasının Filistin’i yok sayması konuları, çeşitli dosyalarla okurlara aktarıldı. Ayrıca derginin son sayfalarında yer alan dosya kitap ve film önerileri de yaşananları yeniden anlamak, gözden geçirmek isteyenler için tavsiye niteliğinde. Kültür Atlası’nda ise özgür Filistin için ses çıkaran sanatçılar ve eserleri beğeniye sunuluyor.

COĞRAFYAYI BİLENLERDEN OKUYUN

Aylık haber dergisi Gerçek Hayat, “Siyonizm ölümcül bir yara aldı” başlığıyla Filistin’in yanında duruyor. Türklerin Yahudilerle savaşlarından, Siyonist örgütlerin tarihine, Filistinli alimlerin görüşlerinden Siyonizm’in tarihçesine kadar çeşitli dosyalarla, güncel ve tarihi meseleler ele alınıyor. Derginin her ay farklı konuklarla buluştuğu Yuvarlak Masa’da, Gazze ve Filistin coğrafyasını bilen Said Elhaj, Turan Kışlakçı ve Mustafa Sabri Beşer ile Gazze direnişi konuşuldu.

Grubun ekonomi dergisi Z Raporu da “Dur: Yüzyıllık işgalin ekonomi politiği” başlıklı kapak dosyasında savaşla ortaya çıkan siyasi ortamı, ekonomik nedenleri ve savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerini inceliyor. Uzman isimlerin görüşlerine de yer verilen dosyada, savaşın siber dünyadaki etkileri, küresel sermaye üzerindeki Yahudi hakimiyeti ve Rusya’ya uygulanan ambargoların İsrail için neden uygulanmadığı sorgulanıyor.

MUTFAK SADECE YEMEK YAPMA YERİ DEĞİL

Post Öykü kapak görseline Filistin’i taşırken, Yelda Sözdemir Çelik’in “We will Return” yazısında özgür Filistin’in simgesi anahtar heykelinin hikayesi anlatılıyor. Lokma dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hatice Özdemir Tülün yazısında Filistin’in yanında olduklarına dikkat çekerek, “Mutfak sadece yemek yapma yerleri değil, kültürel bağların ve dayanışmanın ifadesidir” cümlelerini kullandı.







