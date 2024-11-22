STK'lar zulme karşı tek ses

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı’nın (TGTV) düzenlediği 4’üncü Uluslararası STK Fuarı’nın açılışı dün gerçekleşti. 60’tan fazla ülkeden 150’ye yakın sivil toplum kuruluşunun İstanbul’da bir araya geldiği fuarda, Gazze İstanbul Deklarasyonu da imzalandı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının damga vurduğu etkinlikte, tüm dünyaya Gazze’deki soykırımın durdurulması için çağrı da yapıldı.





STK'LAR HER DERDE KOŞUYOR

Fuarın açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, deprem, pandemi ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini örnek vererek, "Ne zaman devlet dara düşse ne zaman millet dara düşse milletin bağrından kopmuş ve milletin kendi öz evlatları olan bu sivil toplum kuruluşları mutlaka bir ucundan tutuyor." ifadelerini kullandı.





GÖÇ SORUNUNU ELE ALIYORUZ

Gazze’ye yönelik insani yardımın işgalci İsrail tarafından engellenmesini kınayan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) Başkanı Eyüp Akbay, “STK'lar olarak baskılar oluşturuyoruz. İnsani yardım koridorunun acilen açılması ve yardımların hızlı bir şekilde Gazzelilerin erişimine sağlanması için elimizden geldiğince sesimizi yükselteceğiz. İslam coğrafyasında Siyonist ideolojinin uyguladığı bir zulüm var ve bu bağlamda bu zulmü dile getirmek ve bu zulme karşı ortak hareket etmeyi hedefliyoruz" dedi. Aynı zamanda işgaller sonucunda ortaya çıkan göç sorununu da burada ele alıyoruz, göç politikasıyla alakalı yapılması gerekenleri belirleyeceğiz. Bizler Gazze'deki zulmü bireysel STK'lar olarak değil hepimiz tek bir vücut olarak haykırmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.





ZULÜMLERE 'DUR' DİYECEĞİZ

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı İsmail Tuğrul da şunları söyledi: “Akademisyenlerimizle birlikte katılımcı STK'larımızın imzalarıyla birlikte Gazze Deklarasyonu hazırladık ve Cumhur-başkanımızın katılımıyla dünyaya ilan etmiş olacağız. Gazze'deki soykırımın durdurulması ve insani yardımların bölgeye girişlerinin sağlanması konusunda STK'lar olarak tek ses oluyoruz. Bu dünya hepimize yeter ancak aç gözlü uluslararası güçler, sermayedarlar ve güçler her şey bizim olsun diyor ve önlerine gelen her şeyi yok etmeye çalışıyorlar. Bizler STK'lar olarak bunlara karşı mücadele etmeye ve tepki göstermeye devam edeceğiz. Dünyadaki bütün zulümlere dur diyeceğiz."



