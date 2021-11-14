Su bitkileri yem olacak

Deniz ve göllerde yetişen, makrofit adını taşıyan su bitkileri yeme dönüştürülecek. Pilot bölge seçilen Eğirdir Gölü’nde yapılacak ilk çalışmada verim elde edilmesi durumunda proje tüm ülkede yaygınlaştırılacak. Proje ile yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilecek, yem yetiştirilen tarlalar da başka amaçlarla ekilebilecek.
Deniz ve göllerde su yüzeyi ve altında yetişen makrofit adı verilen bitkilerin yeme dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Pilot çalışma kapsamında ilk olarak Isparta’da yer alan Eğirdir Gölü üzerindeki makrofitlerin yeme dönüştürüleceği çalışma neticesinde verimli sonuçlar alınırsa, uygulama yurt geneline yayılacak. Deniz ve göllerde özel alanlar oluşturularak yetiştirilecek makrofitler sayesinde suyun daha tasarruflu kullanılması sağlanacak ve tarlaların başka amaçlarla ekilmesinin önü açılacak.
ÜNİVERSİTE-KAMU İŞBİRLİĞİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde Müsilaj Komisyonu’nda yaptığı açıklamada, “Denizlerde ve göllerde bulunan makrofitlerin yem ve gübre olarak kullanılmasına yönelik bir çalışma başlattık. Mesela Eğirdir Gölü’nde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile beraber çalışmaya başladık. Su ürünleri ve ziraat fakülteleriyle bir arada yaşıyoruz. Topraklar üzerinde biz tarım yapıyoruz, ürün topluyoruz. Denizlerde de aslında yapılabilecek çok şey var. Bizim zararlı gördüğümüz bazen bir yere faydalı olabilir. Bunların üzerinde çalışmaları sürdürüyoruz” demişti.
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EĞİRDİR GÖLÜ’NDE BAŞLIYOR
Pakdemirli’nin ipuçlarını verdiği projenin pilot olarak Eğirdir Gölü üzerinde yer alan makrofitlerin toplanarak yeme dönüştürülmesiyle başlatılacağı öğrenildi. Göl üzerinde yer alan bitkilerin toplanmasıyla öncelikle büyükbaş hayvanlar olmak üzere küçükbaş hayvanlar için de yem üretimi yapılacağı belirtildi.
Projenin çıktılarına göre deniz ve göl üstü yem üretiminin ülke geneline yaygınlaştırılması da planlanıyor.
SU TASARRUFU SAĞLAYACAK
Çalışma ile yem üretimi için harcanan suyun önüne geçilerek ciddi bir su tasarrufu sağlanacağı gibi yem üretimi amacıyla ekip biçilen tarlalar da başka amaçlar için kullanılabilecek.
MAKROFİT NEDİR?
Makrofit, sulak alanlar, sığ göller ve akarsu kenarlarında su içinde, su çevresinde, su altında veya üstünde büyüyen sucul bitkilere deniliyor. Makrofitler çiçekli damarlı bitkilerin yanı sıra, Chara, Nitella gibi bazı algleri(su yosunları), sucul ciğerotlarını, ve eğrelti otlarını da içine alıyor.