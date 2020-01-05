Hayat Şühedanın izinde
AKTÜEL

Şühedanın izinde

Türkiye, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıl dönümünde yurdun dört bir yanından gelen binlerce genç ile ecdadını andı. Etkinliklerde şehit düşen 90 bin askerin anısına yapılan kardan askerler heykelinin açılışı yapıldı. Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etkinlikler kapsamında, sergi açılışının ardından meşaleli kayak ve lazer gösterileri yapıldı. Bugün ise Kızılçubuk Zirvesi’nden başlayacak yürüyüş, 4 kilometrelik yolun ardından Ay Yıldızlı Tören Alanı’nda son bulacak. Burada çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yapılacak. Anma programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi ekibi gösterisi ile sone erecek.
Etkinlikler kapsamında, sergi açılışının ardından meşaleli kayak ve lazer gösterileri yapıldı. Bugün ise Kızılçubuk Zirvesi’nden başlayacak yürüyüş, 4 kilometrelik yolun ardından Ay Yıldızlı Tören Alanı’nda son bulacak. Burada çelenk sunumu ve protokol konuşmaları yapılacak. Anma programı, SOLOTÜRK ve Çelik Kanatlar Helikopter Akrobasi ekibi gösterisi ile sone erecek.

Türkiye, Sarıkamış Harekatı’nın 105’inci yıldönümünde yurdun dört bir yanından gelen binlerce genç ile ecdadını ve şanlı tarihini anıyor. Etkinlikleri kapsamında Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin açılışı dün gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meclis Başkanvekili Celal Adan, Kars Valisi Türker Öksüz, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Aslan, Yunus Kılıç, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Erzurum Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ve Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, heykellerin üzerindeki Türk bayrağını kaldırarak, karanfil bıraktı.

TÜM DÜNYAYA DERS VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Anma etkinliklerindeki heyecanın her geçen gün arttığını ifade eden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

“Gençlerimizin her yıl artan heyecanla bu yürüyüşe katılmasından müteşekkiriz. Yarınların anneleri, babaları olarak bu topraklara onlar sahip çıkacaklar. Onları yarınlara hazırlamak noktasında bizler de çalışmaya devam edeceğiz. Fedakarlık ruhunu, bu vefakarlığı hissetmek çok anlamlı. Bu yıl katılımın artmasından dolayı heyecan duyuyoruz. Bizlerin önüne ne engel koyarlarsa koysunlar, bugün aştığımız gibi yine aşacağız. Tüm dünyaya adaletimiz, merhametimiz, hukuk anlayışımız ve vefamızla ders vermeye devam edeceğiz”

AMAÇ O RUHU DEVAM ETTİRMEK

  • Bakan Pakdemirli de amaçlarının 105 yıl önceki ruhu yeniden hafızalara kazımak olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin asırlar boyu kimsenin boyunduruğu altına girmediğini kaydetti. Pakdemirli, “Bu anlamlı günde Cumhurbaşkanımızın selamlarını Kars’a getirdim. Bu günleri unutmamak ve unutturmamak için buradayız. Allahuekber Dağları’nı bilindiği üzere Milli Park ilan ettik. Asırlar boyu Türk milleti hiç kimsenin boyunduruğu altında kalmadı, yaşamadı. Bazı işgaller olmuş olabilir ama hiç bir zaman boyunduruğu altında yaşamamış. Burada amaç o ruhu devam ettirmek.” diye konuştu.

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