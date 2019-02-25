Hayat Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu
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Süs tavuğu hobisi gelir kapısı oldu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, hobi olarak yetiştirdiği süs tavuklarının sayısını zamanla artırarak, renkli yumurtalarını sipariş üzerine Türkiye'nin farklı illeri ile yurt dışına göndermeye başladı.

Haber Merkezi AA
Elde ettiği renkli yumurtalarını satıyor.
Elde ettiği renkli yumurtalarını satıyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 29 yaşındaki Adnan Demir, süs tavuğu yetiştiriciliği hobisini zamanla gelir kapısı haline getirdi.

İlçeye yaklaşık 4 kilometre uzaktaki 5 dönümlük alanda süs tavuğu yetiştirmeye başlayan Demir, zamanla hem bunların hem de kümeslerin sayısını artırdı. Demir, süs tavuklarından elde ettiği renkli yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.

Yumurtalarını satıyor.

27 farklı ırkta süs tavuğu var

Demir, yaptığı açıklamada, 2016 yılında 6 tavuk ve 1 horozla hobi amaçlı yetiştiriciliğe başladığını söyledi. Sosyal medya aracılığıyla gördüğü süs tavuklarını satın aldığını belirten Demir, şu an 27 farklı ırkta 350'ye yakın süs tavuğu ve horozunun bulunduğunu dile getirdi.

Zamanla kendisiyle aynı hobiyi paylaşan kişilerle iletişim kurup, yumurtaları karşılıklı alıp verdiklerini anlatan Demir, şöyle konuştu:

  • "Süs tavuklarından mavi, yeşil, turuncuya yakın renklerde yumurta alıyorum. Hobi amaçlı hayvan beslerken Türkiye'den yumurtalara talep olmaya başladı. Önce kuluçkalık yumurta istediler. Elimdeki ırkları, kendi bahçelerinde hobi amaçlı beslemek için talepte bulundular. Talep artınca hem ırk çeşitlerini çoğalttık hem de insanların isteklerine yetiştirmeye çalıştık. Şu an sipariş üzerine yumurta gönderiyorum. Türkiye geneline gönderirken yurt dışına da açıldık. 7 ülkeye yumurta gönderdim."

Demir, süs tavukları meraklılarının yanı sıra ailelerin çocuklarıyla bahçeyi ziyaret etmeye başladığını ifade etti.

Hafta sonu çocuklarıyla bahçeye gelen ailelerin keyifli vakit geçirdiğini vurgulayan Demir, "Günlerini burada geçirenler çok mutlu oluyor. Hafta sonunu iple çeken çocuklar var, tavukları yemliyor, onlarla özgürce oynuyorlar" diye konuştu. Demir, ailelerin, toprak ve hayvanlarla uğraşabileceği hobi alanları oluşturmak istediğini de sözlerine ekledi.

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