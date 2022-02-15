Oyuncu Talat Bulut'un para isyanı: 200 bin TL almışım çok mu?

Oyuncu Talat Bulut dizi oyuncularının aldığı ücretlerin eleştirilmesine tepki gösterdi. Bulut, konuyla ilgili; "Bugüne kadar ne fiyat verdiler ki? Hiç haddi olmayan insanlar "Bir oyuncu bu kadar alıyormuş" diyorlar. Sana ne abi ya. Sen oturduğun yerden program yapıyorsun ve bunu tartışmaya açıyorsun. Sen mi ölçeceksin o insanların fiyatını?" dedi.

ANCA ÇAMUR ATIYORLAR

Oyuncu, ayrıca "Şöyle düşünün: Türkiye'de iyi bir aktörün muadili Amerika'da bölüm başına bir buçuk milyon dolar alıyor. Sen burada 100 bin- 200 bin TL almışsın çok mu? Neye göre sen karar veriyorsun? Aktörlükten anlamazsan, oyuncunun değerinden anlamazsın. Sen ancak o insanlara çamur atarsın" ifadelerini kullandı.