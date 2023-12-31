Tam bronşit havası: Nasıl önlem alınır?

Kış aylarıyla birlikte kendini gösteren hafif ateş, geçmek bilmeyen öksürük ile eklem ağrıları bronşit habercisi olabilir. Akciğerlere hava giriş çıkışını sağlayan bronşların şişerek iltihaplanmasıyla ortaya çıkan akut bronşit tablosuna işaret eden İstanbul Tıp Fakültesi’nden İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.Osman Erk, “Bu hastalığın en sık nedeni üst solunum yolu infeksiyonlarıyla birlikte virüslerdir. Bütün akut bronşit vakalarının yüzde 90’ınından virüsler, yüzde 10 kadarından ise bakteriler sorumlu” dedi.





ALERJİK BÜNYELER DİKKAT

Fiziksel ve kimyasal etkenlerin akut bronşite yol açabileceğini ifade eden Prof. Erk, “Akut bronşit sonbaharda özellikle erkeklerde sık görülen bir hastalık. Sigara, duman, hava kirliliği,ani ısı değişiklikleri, soğuk hava, çok kuru ve nemli havalar akut bronşiti tetikleyebiliyor. Akut bronşit özellikle alerjisi olan hastalarda daha sık ve ağır seyrediyor” diye konuştu.





İNATÇI ÖKSÜRÜK OLMAZSA OLMAZ

Akut bronşit vakalarında en sık şikayetin inatçı ve şiddetli öksürük olduğunu anlatan Erk, “Öksürük neredeyse olmazsa olmaz şikayetlerden biri ve balgam sıklıkla öksürüğe eşlik eder. Balgam koyu renkli olabilir, kan içerebilir. Hafif ateş, göğüste yanma, burun akıntısı, boğaz ağrısı, eklem ve kas ağrıları tabloya eşlik edebilir. Erişkinlerde boğmaca hastalığı akut bronşite ve çok uzun süreli inatçı öksürüğe neden olabilir. Boğmacadan korunmak için aşı yapılması bu açıdan son derece önemli” diye konuştu. Fizik muayene, kan tahlilleri, akciğer filmi çekilerek tanı konulduğunu hatırlatan Erk, “Ayırıcı tanıda en önemli hastalık zatürredir. Her iki hastalık aynı şikayetlere yol açar, fakat akciğer filmleri birbirinden çok farklıdır. Zatürrede akciğerlerde dinlemekle kendine has sesler duyulur” şeklinde konuştu.





ANTİBİYOTİK ÇIKMAZI

Hastalığın sıklıkla virüs kaynaklı olduğunu anlatan Erk, “Antibiyotik tedavisi gerekmezken, bakteriler işin içine girdiğinde ise antibiyotik kullanılıyor. Renkli balgam hasta ve doktorlar tarafından yanlış olarak antibiyotik kullanılması için gerekçe olarak değerlendiriliyor. Oysa viral bronşitte de renkli balgam olabilir. Üst solunum yolu infeksiyonları ve akut bronşit yanlış ve gereksiz olarak antibiyotiklerin en sık kullanıldığı hastalıklardır. Akut bronşitin tedavisi belirtilere yöneliktir. Ateş ve ağrı kesici ilaçlar, bitkisel öksürük kesici ilaçlar ve yatak istirahati sıklıkla yeterlidir” ifadelerini kullandı.





Nasıl önlem alınır?

Bağışıklık sisteminin yüksek tutulması gerektiğini ifade eden Erk sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle beslenme ve uyku kalitesi vücut direncini arttırır. Yeşillikler, sebze ve meyvelerden oluşan bir diyet vücudun ihtiyacı olan kalori, vitamin, mineral ve antioksidanları yeteri kadar sağlar. Az miktarda organik, temiz ve taze hayvansal ürünler de bu diyete katkı sağlayarak bağışıklık sistemini aktive eder. Sık sık ellerin yıkanması, herkesin temas ettiği yerlere dokunmamaya çalışmak önleyici olabilir”



