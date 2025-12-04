Tamir ettiği bacayı kontrol ederken çatıdan düşüp öldü; o anlar kamerada

Olay, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Gökdeniz Sokak'ta meydana geldi. Ümit Akın, dün tamir ettiği bacayı kontrol etmek için bugün sabah saatlerinde 5 katlı apartmanın çatısına çıktı. Akın, bacayı kontrol ederken bir anda dengesini kaybederek kaymaya başladı. Çatıda tutunacak bir yer bulamayan Akın, zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Akın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ümit Akın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Akın’ın çatıdan düştüğü anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.