Tarih TV ile zamanda yolculuk 30 Ağustos’ta başlıyor

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu, Türkiye’nin ilk tematik tarih kanalı Tarih TV’ye ev sahipliği yapıyor. İzleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracak Tarih TV, yayın hayatına Büyük Zafer’in 100. yıl dönümünde başlıyor. Tarih TV, 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uzman kadrosuyla dünya tarihinin önemli olaylarına Tivibu ekranlarında ışık tutacak.

İzleyicilerin ufkunu genişletecek programlarıyla toplumsal hayatın, eşyanın tarihinin, sanatın, sporun ve bilim ile teknolojinin zamandaki yolculuğunu ekrana taşıyacak.

Tarihi günümüze taşıyacak Tarih TV birbirinden değerli isimleri de konuk edecek. Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Pelin Batu’ya, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han’dan Prof. Dr. Burak Küntay’a, Koray Şerbetçi’den Gürkan Zengin’e, Mehmet Hakan Kekeç’ten Yaşar Taşkın Koç’a, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’dan Nezih Başgelen ve Nuray Mert’e alanında uzman pek çok isim Tarih TV’de izleyicilerle buluşacak. Kanalın danışmanlığını Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Feridun Emecen ve Prof. Dr. Cezmi Eraslan ve Nezih Başgelen üstlenirken, Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunda ise Ahmet Bağçeci oturuyor. Program Müdürlüğü görevini Yavuz Sinangil üstlenirken, Proje Koordinatörlüğünü ise Kemal Soğukdere yürütüyor.