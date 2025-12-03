Yeni Şafak
Tarihi tabur binası kütüphane oluyor

3/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
Cemil Meriç Kütüphanesi.
Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde yer alan, yüzyılı aşkın geçmişe sahip askeri kışla içindeki tabur binasını restore ederek “Cemil Meriç” ismiyle modern bir kütüphaneye dönüştürüyor.

Esenler’de yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1912’de yapılan askeri kışla içerisindeki tabur binası da aslına uygun olarak restore ediliyor. Toplam bin 300 metrekare net kapalı kullanım alanına sahip tabur binası, kütüphane olarak işlevlendirilip, geniş bir koleksiyonla hizmet verecek. Aynı anda 300 kullanıcıya hizmet verecek şekilde planlanan bina, açık ve kapalı alanlarıyla geniş bir kültürel yaşam merkezi olarak tasarlandı.

Tevfik Göksu

KIRK BİN METREKARELİK ETKİNLİK ALANI

Proje ve çalışmalardaki son aşamayla ilgili konuşan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Cemil Meriç” ismiyle hizmet verecek kütüphaneyi kitaplarla dolu sıradan bir yapı olarak tasarlamadıklarını söyledi. Kitapların yanında açık ve kapalı bölümleriyle büyük okuma alanı olarak planlanan kütüphanenin büyük sosyal tesis ve kültürel mekân olarak inşa edildiğini aktaran Göksu, binada çalışma ve bilişim atölyeleri, robotik kodlama alanı, etüt salonları ve çocuk kütüphanesinin de yer alacağını belirtti. Tarihi mekânın millet kıraathanelerinin de işlevini üstleneceğini vurgulayan Göksu, açık kısımlarıyla birlikte yaklaşık 40 bin metrekarelik bir çalışma ve etkinlik alanı oluşturduklarını sözlerine ekledi.



