Tek görevimiz unutturmamak

PKK terörünün ortaya çıkardığı acıları ve Mehmetçiklerimizin verdiği kahramanlık mücadelesini konu alan “Nefes Yer Eksi İki” filminin galası önceki gün akşam yapıldı. 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin zorlu ve çetin şartlarında kesişen hikayeleri konu alan TRT ortak yapımı film, yarın vizyona girecek. Senarist Hakan Evrensel’in 2005 yılında kaleme aldığı “Yer Eksi İki” isimli kitabından uyarlanan serinin ilk işi, 2009 yılında çekilen “Nefes Vatan Sağolsun” filmiydi. İki bin metre yükseklikte bir karakolda görev yapan askerlerin, teröristleri temizlemek için verdiği mücadeleyi anlatan film, geride bıraktıklarıyla bağlarını da işliyor. Yapımcılığını Mustafa Cihat Durmuş’un, senaryosunu Hakan Evrensel’in, yönetmenliğini ise Ozan Uzunoğlu’nun üstlendiği filmde, Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci, Arda Anarat, Eren Hacısalihoğlu, Yasin Çam gibi isimler rol alıyor.

Hakan Evrensel Ozan Uzunoğlu

SORUMLULUĞUMUZ ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE

2009 yılında vizyona giren ve o dönem çok beğenilen “Nefes Vatan Sağolsun”dan sonra filmin yönetmen koltuğuna geçen Ozan Uzunoğlu, senaryo çalışmalarına Eylül 2021’de, çekimlere ise Haziran 2022’de başladıklarını ifade etti. İlk filmin Türkiye’deki terörle mücadeleyi anlatan önemli bir yapım olduğuna işaret eden Uzunoğlu, “Projeye, Türkiye’nin 90’lı yıllardan bugüne terörle mücadelede görev almış gazi ve şehitlerine karşı önemli bir sorumluluğumuzun olduğunu hissederek girdik. Çok araştırma ve izleme yaptım. 30 yıl sonra insanlar bu filmi izlediğinde, Türkiye’nin terörle mücadelesinde neler yaşandığını, nasıl karanlık dönemlerden geçildiğini bilsin istedik. Görmek, ses çıkarmak, tepki göstermek zorundayız” diye konuştu.

Senarist Hakan Evrensel ise filme sosyal medyadaki ilginin yüksek olmasına şaşırdığını ifade etti. Evrensel, filmin hızlıca unutulan şehit ve gazileri hatırlamak için bir farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi. Senarist, izleyicilerin ilk filmden farklı bir hikaye izleyeceğini söyleyerek “Burada, Güneydoğu Anadolu’daki terörle mücadeleyi anlatan üç farklı toplum var. O bölgede yaşayan insanlar, görev için gitmiş olanlar ve diğerleri. Salman, o bölgede yaşayan insanları, Tayfun, bölgeye görev yapmak için gidenleri temsil ediyor. Ufuk ise bu işlerle doğrudan ilişkisi olmayan bizi temsil ediyor. Nefes-Yer Eksi İki aslında bir mezar. Hepimizin gideceği yer. Orada görev yapan insanlara çok şey borçluyuz. Askerlerimize şükran duymamız gerekiyor” cümlelerini kullandı.

İlker Aksum

Filistin’de yaşananlar da terör

Ufuk isminde bir gazeteciyi oynayan İlker Aksum, savaş pilotu bir babanın oğlu olarak, senaryoyu okur okumaz rolü kabul ettiğini dile getirdi. Rolü için uzun araştırmalar yaptığını belirten oyuncu şunları ifade etti: “30 yıldır terörle uğraşan bir milletiz. Şu anda Filistin’de yaşananlar da bir terör olayı ve soykırımdır. Böyle orantısız güç kullanılamaz. Terörde 30 yılda 20 bin şehit verdik. O yüzden teröre hayır. Savaş muhabirliği çok duygusal bir olay. Filistin’de bulunan kadın gazetecilerimiz var. Ne kadar cesurca bir şey. Bu film benim için gurur verici bir tecrübe oldu. Bir misyonu var: Terörün ne denli dehşet bir şey olduğunu, terörü neden durdurmamız ve unutmamamız gerektiğini anlatıyor.”







