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AKTÜEL

Tek hayali protez el

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve doğuştan sol eli olmayan 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Beko, protez bir ele kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

Haber Merkezi AA
Muhammed Beko
Muhammed Beko

Suriye'nin Halep kentinden yaklaşık 4 yıl önce Türkiye'ye gelen 6 kişilik Beko ailesi, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşamını sürdürüyor. Ailenin doğuştan sol eli olmayan erkek çocuğu 10 yaşındaki Muhammed Beko, bir yandan yarım kalan eğitimine ilçede devam ederken, bir yandan da protez bir ele kavuşmanın hayalini kuruyor.

Ailesinin maddi durumunun kısıtlı olması nedeniyle protez yaptıramadığı Muhammed, yaşıtları gibi hareket etmek için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Hayırseverlerden protez el için yadım bekliyor

Muhammed Beko, savaş nedeniyle ailesiyle ülkesini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Doğuştan bir eli olmadığı için büyük üzüntü yaşadığını belirten Beko, "Bazen tek elle bütün işlerimi yapmakta zorlanıyorum ama mücadele ediyorum. Her şeye rağmen Allah'a şükrediyorum. Okuluma gidip geliyorum. Sol elimi de kullanmak istiyorum. Bir an önce protez ele kavuşmak istiyorum. Hayırseverlerden protez el için yadım bekliyorum" diye konuştu.

Tek eksiği bir elinin olmaması

Baba Halit Beko da oğlu Muhammed'in yüzünün Suriye'de gülmediğini ancak Türkiye'de hayırseverlerin destekleriyle gülmesini umduklarını ifade etti. Suruç'ta bir iş yerinde çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştığını anlatan Beko, şunları kaydetti:

"Geçimimi sadece bu işle sağlamaya çalışıyorum. Durumum iyi olmadığı için çocuğuma protez el yaptıramıyorum. Kazandığım para ancak eve yetiyor. Başka yapabileceğim bir iş olmadığı için mecburen burada idare ediyorum. Suriye'deyken birkaç defa protez için uğraştık ama imkanlar kısıtlıydı. Sonra da savaş çıktı buraya geldik. Muhammed kendi işlerini yaparken zorlanıyor. Arkadaşlarıyla oynarken sıkıntı yaşıyor. Muhammed arada bize 'niye elim yok' dediğinde biz ona Allah sana ahirette diğer elini verecek, Allah elini almış ama seni akıllı yaratmış diye motive ediyoruz. Türkiye'deki yetkililerden protez el için yardımcı olmalarını istiyoruz. Muhammed okulda, Kur'an kursunda çok başarılı. Tek eksiği bir elinin olmaması. Allah Türkiye devletinden razı olsun."

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