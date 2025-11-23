Yeni Şafak
Ters yöne girip kazaya karışan sürücü: "Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum"

12:4023/11/2025, Pazar
IHA
Tekirdağ Çorlu’da ters yönde seyreden araç bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.
Tekirdağ Çorlu’da ters yönde seyreden araç bir otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Tekirdağ Çorlu’da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Feci kazada yaralanan olmazken, ters yönde seyrettiği öne sürülen otomobilin sürücüsü kadının, "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.

Çorlu - Süleymanpaşa yolu üzeri Yenice Mahallesi Karaağaç mevkiinde kaza meydana geldi. Çorlu istikametine ters yönde seyrettiği iddia edilen Sezan A. idaresindeki Bulgaristan plakalı otomobil, karşı yönden gelen otomobil ve yolcu minibüsüyle çarpışarak kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Aykut Ç.’nin kullandığı otomobil su kanalına düştü.

3 aracın karıştığı zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, büyük çaplı hasar gören iki otomobil kullanılamaz hale geldi. Muhabirin kazayla ilgili sorularını yanıtlayan sürücü Sezan A., "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum. Ama sadece burnum kanadı. Verilmiş sadakam varmış, Allah razı olsun" diye konuştu.



#Tekirdağ
#Çorlu
#Kaza
