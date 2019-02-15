Tezhipte dünya var

Sanat hayatında çeyrek asırı geride bırakan tezhip sanatçısı Eda Şahan’ın, “Aşk ile Gör” adlı 35. kişisel sergisi Üsküdar Nev Mekan Sahil’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Tezhip sanatının en ince detaylarının gözler önüne serildiği sergide, el yazması kitap sayfaları, hat levhalar, Hilye-i Şerifler, ferman ve tuğralara dokunan tezhip eserleri yer alıyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Hafız Hattat Hasan Çelebi’nin açılışını yaptığı sergide konuşan Eda Şahan, sergideki eserlerinin ustalık döneminin meyvesi olduğunu belirtti.

TEZHİBE ÜÇÜNCÜ BOYUTU KATTIM

Şahan, “Sanatın demlenmesi lazım. “Aşk ile Gör” benim sanattaki 25 senemin birikimi. Bilgilerin öğrendikçe sadeleştiği sanata yeni duruş getirdim. Benim ilhamım dünya. Bir sanatçı eserlerini birbirinden asla ayırmaz ancak bu sergide en özel olan parçada, Fuat Başar hocamızın yazısını bugünün tezhibi ile yaptık. Hilye-i Şerif bizim sanatlar için kıymetlidir. Tezhibe üçüncü boyutu kattım. Baktığınız zaman sizi içerisine çeken bir eser oldu” ifadelerini kullandı.

ÖNCEDEN SERGİ FİKRİ HAYALDİ

Kendi döneminde İslam sanatı sergisi açmanın hayal olduğunun altını çizen Hattat Hafız Hasan Çelebi, “Bu sanatın çok fakirliğini gördük. Olmadığı döneme rastladık. Sergi diye bir şey asla aklımızın köşesinden geçmezdi. En fazla iki resim sergisi açılırdı. O sanatçıların da havasından geçilmezdi. Bu bizim için bir zenginlik. 25 senelik el emeğinin eserleri. Dilerim ki bu sergideki eserlerin yarısından fazlasını eve götürmez. Sanatın yaşamasını istiyorsak sanatkârı desteklememiz gerekli” şeklinde konuştu.

GENÇLER SANATIMIZLA TANIŞACAK

Üsküdar’ın, geçmişten bu yana tüm geleneksel sanatlarda olduğu gibi tezhip sanatında da çok büyük ustalara ev sahipliği yaptığını kaydeden Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Türkiye’de ve dünyanın farklı şehirlerinde yıllardır tezhip sergileri düzenleyen Eda Şahan’ın “Aşk ile Gör” sergisi, adeta bir sanat şöleni sunacak. Bu geleneksel ve milli sanatımızla henüz yeni tanışacak olan gençlerimiz için ise teşvik edici bir sergi olacak. Bu sergi Üsküdar’a çok yakıştı” dedi. Sanatseverler 3 Mart’a kadar eserleri ziyaret edebilir.