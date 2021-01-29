THY’nin yeni hedefi ilk üç: Kargo taşımacılığında beşinciyiz

Milyarlarca insanı eve kilitleyen kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında havacılık geldi. 2019’da 4,5 milyar olan yolcu sayısı geçen yıl 1,8 milyar yolcuya düştü. Yolcu trafiğinin yüzde 67 azaldığı sektör, birçok kalemde 2003’ün rakamlarına geriledi. Uçuşların yüzde 50 eridiği 2020’de uçakların yarısı hangarlarda bekledi. Sektörün küresel çapta yaşadığı krizi fırsata çevirmeyi başaran Türk Hava Yolları (THY), kargodaki başarısıyla öne çıktı. Fırtınalı geçen 2020’deki gelişmelerin detaylarını

İlker Aycı

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’dan dinledik. Aycı, ilk sınavı dijitalleşme ve uzaktan çalışma konusunda verdiklerin söyledi. Başlangıçta 30 milyar dolar olarak tahmin edilen sektörün salgından kaynaklı küresel zararının 8-10 katına çıktığına dikkat çeken Aycı, THY’nin bu zorlu yılı en az zararla atlatan firmaların başında geldiğini dile getirdi. Pandeminin küresel çapta kalıcı etkiler bıraktığını ifade etti.

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PERSONELİ KORUMAYA DEVAM

Rakipleri olan birçok havayolu şirketinin işten çıkarmalar yaparak ve aldıkları desteklerle ayakta kalmaya çalıştığını belirten Aycı, “THY olarak 66 bin çalışanımızla yola devam ettik. Sendika ile anlaşarak kimseyi işten çıkarmadık. Pandemi bitene kadar bu politikamızı sürdüreceğiz. Devletimize ek bir yük oluşturmadan bunu yapacağız” dedi. Aycı, çalışanlarını korumanın faydasını performans artışıyla görmeye başladıklarını belirtti.

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FAALİYET ZARARI OLMADAN KAPATIRIZ

2020’nin finansallarıyla ilgili ipuçları veren Aycı, geçen yılı ikinci çeyrek hariç esas faaliyetlerinde zarar oluşmadan yılı kapatacaklarını belirtti. Aycı, pandeminin diğer kalemlerde meydana getirdiği tahribatın etkisiyle yıllık bir zarar oluştuğunu ifade etti. Giderleri yüzde 53 düşürdüklerine anlatan Aycı, geçen yıl toplamda 1,1 milyar dolarlık tasarruf sağladıklarını belirtti.

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KARGODA BÜYÜK İŞ VAR

Pandemi krizini kargoda yaptıkları çıkışla fırsata çevirmeyi başardıklarını belirten Aycı, deniz yoluyla ticarette kargo konteynırlarında sıkıntı yaşanmasının hava kargonun büyük ilgi gördüğünü dile getirdi. Bu yönelimin fiyatları artırdığını belirten Aycı, 25 kadar kargo uçağımıza ek olarak 50 civarında uçağımızı kargoya tahsis ederek bu ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Bu atılım bizi dünya kargo sektöründe beşinci en büyük şirket yaptı. Ancak hedefimiz ilk üçte olmak. Pandeminin ilk aylarında ilaç ve tıbbi malzemenin yanısıra otomotiv sektörü hava kargoyu yoğun bir şekilde kullandı” dedi.

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UMUTLAR AŞIDA

İlker Aycı, bu yılki gidişatın aşılama hızına ve virüsün mutantlarıyla mücadelede başarısına bağlı olduğunu kaydetti. Kuzey ülkelerinden ve Orta Asya ülkelerinden kayda değer bir turist beklendiğini anlatan Aycı, “Aşı olan Avrupalıların da Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. Yunanistan ve İspanya’da sağlık alt yapısı sıkıntısı var. Bu iki ülkeye göre Türkiye avantajlı. İtalya’da da hükümet krizi ve seçim var. 2020; sadece rakamların yılı değil; insani değerlerin öne çıktığı bir yıl oldu. Bütün dünyada aşıların sonucu olumlu olursa, hızlı bir geri dönüş olabilir” dedi.

TEKNOLOJİDE DEVLERLE MÜCADELE EDECEK

Kurdukları teknoloji şirketiyle çok önemli bir alana giriş yaptıklarını belirten THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, şunları söyledi: “Bu şirketimizin üreteceği ürünleri ihraç etme hedefimiz var. Bu öteden biri kurduğumuz bir hayaldi. Fırsatların bol olduğu bir alan. 80’li yıllardan beri birkaç firmanın tekelinde olan bir alana adım attık. Havacılık ve lojistik alanında geliştireceğimiz projelerle varlığımızı hissettireceğiz. Yatırımları durdurmayacağız. Türkiye’nin en önemli teknoloji şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz.”

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