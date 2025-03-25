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TİKA Kolombiya'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

TİKA Kolombiya'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

08:4725/03/2025, Salı
AA
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Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteği nedeniyle teşekkür etti.
Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteği nedeniyle teşekkür etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan ayında Kolombiya'da ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı ulaştırdı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota ve çevresinde düzenlenen ramazan programı kapsamında, aralarında Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii'nin bulunduğu noktalarda toplam 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtımlar sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteğini hissetmenin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya teşekkür etti.


TİKA'nın Kolombiya'daki çalışmaları yalnızca ramazan yardımlarıyla sınırlı kalmıyor. Geçen yıllarda Bogota'daki Ebu Bekir Sıddık Camii'nin duvar ve tavanları Türk kültürüne uygun tezyin edilirken, caminin bazı bölümleri tadilattan geçirilerek temiz bir ibadet ortamı oluşturulmuştu.





#500 gıda kolisi yardımı
#Ebu Bekir Sıddık Camii
#Ramazan ayı
#TİKA

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