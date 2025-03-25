TİKA Kolombiya'da 500 aileye gıda yardımı yaptı

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, başkent Bogota ve çevresinde düzenlenen ramazan programı kapsamında, aralarında Kurtuba Mescidi, İstanbul Mescidi ve Ebu Bekir Sıddık Camii'nin bulunduğu noktalarda toplam 500 aileye gıda kolisi dağıtıldı. Dağıtımlar sırasında Müslüman topluluk liderleri ve yardım alan vatandaşlar, Türkiye'nin desteğini hissetmenin kendilerine yalnız olmadıklarını gösterdiğini belirterek TİKA'ya teşekkür etti.