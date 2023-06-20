Tiyatro seyircisi 6 kat arttı

Pandemi döneminde kapatma ve tedbirler nedeniyle oldukça azalan sinema ve tiyatro izleyici sayısı, 2022 yılında toparlandı. Geçen sezona göre iki kat artan sinema seyircisi sayısı pandemi öncesi verilerine yaklaşamazken, 6 kat artan tiyatro izleyicisi pandemi öncesi oranlarını zorluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, 2022 yılına ilişkin “Sinema ve Gösteri Sanatları İstatistikleri”ne göre, Türkiye’de sinema seyircisi sayısı, 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 187 artarak 35 milyon 754 bin 644, tiyatro seyirci sayısı ise bir önceki sezona göre yüzde 664 artarak 5 milyon 451 bin 627 oldu.

DİJİTALİN SİNEMAYA ETKİSİ YOK

Tiyatro izleyici artışının sinema seyircisini geçmesini Yapımcı Ertuğrul Fındık’la Volver Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Ayşe Şahinboy Doğan’a yorumlattık. Tiyatro salonlarının artışını kendilerinin de fark ettiğini söyleyen Fındık, sinema ve tiyatrodaki artışı birlikte değerlendirmek gerektiğini vurguladı. Fındık, “Dijital platformların sinemaya olumlu ya da olumsuz etkisi yok. Dijital platformlar daha ziyade televizyon kanallarına etki ediyor, çünkü istedikleri zaman istediği içeriği izlemek istiyorlar. Sinema ve tiyatro bir aktivite. Son iki yılda sinemada yeterli içerik olmadığı için seyircisi azaldı. Pandemi sonrası fenomen içerikler haricinde sinemada içerik üretilmedi. Sinema izleyicisi birkaç filme gitti. İçerik geldiği zaman sinemada seyirci oluyor. Tiyatro salonlarında sürekli içerik üretildiği için tiyatro seyircisi çok yüksek oranda artmış. Özetle şunu söyleyebiliriz, pandemi döneminde evde kalan seyirci, izlediği şeyden bağımsız olarak, dışarıda bir aktivite olarak tiyatroyu ve sinemayı değerlendiriyor” dedi.

TİYATRO HABERLERİ ÇOK NİTELİKLİ

Ayşe Şahinboy Doğan ise pandemiden sonra sinema sektörüne hızlıca yeni filmlerin girememiş olması, bağımsız sinemanın az ürün çıkartması seyirciye ket vurmuş olabileceğini dile getirerek şunları ekledi: “Ödenekli ve özel tiyatrolarda salon artışları yaşandı, bu da alternatif iyi eserler çıkmasını besledi. Her ne kadar pandemi öncesi sayıyı yakalayamamış olsa bile algı olarak tiyatro çok yükselişte. Son yıllarda özellikle basında çıkan tiyatro haberlerine baktığımızda daha kaliteli, daha edebi, tiyatro anlamında da daha iyi nitelikli eserler haber yapılmaya başlandı. Bu da seyircinin algısını etkiliyor. Sosyal medyada da kültür sanatla ilgili haberlere baktığınızda sinema salonlarına gitmek değil, tiyatroya gitmek daha entelektüel bir duruş sergilemeyi sağlıyor. İyi tiyatro eserlerinin biletleri pahalı olsa bile insanlar gidiyor. Tabii ki hâlâ endüstri anlamında tiyatronun sistemi oturmuş değil, ama oyunların sayısının yükselişi, yerli eserlerin daha fazla ortaya çıkması ve seyircinin artışı çok iyi.

Sinema salonunda azalma var

TÜİK verilerine göre 2022 yılında Türkiye genelinde sinema salonu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 1,3 azalarak 2 bin 366’ya indi. Aynı dönemde gösterilen film sayısı yüzde 107,9 artışla 55 bin 56 olarak belirlendi. Tiyatro salonu sayısı ise 2021-2022 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 104,3, koltuk sayısı yüzde 112,9 arttı. Aynı sezonda tiyatro salonu sayısı 817 olurken tiyatro salonu koltuk sayısı 332 bin 141 oldu. Tiyatro salonlarında oynanan eser sayısı geçen sezona göre yüzde 402,6 artarak 8 bin 368 oldu.







