Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Tiyatrocu Mevlüt Demiryay toprağa verildi
AKTÜEL

Tiyatrocu Mevlüt Demiryay toprağa verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay, memleketi Niğde'de toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı.
Sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı.

Birçok tiyatro oyununda rol alan ve televizyon programlarında adından söz ettiren tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiray, memleketi Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla Mahallesi'nde toprağa verildi. Mahalle camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilen cüce sanatçının cenazesine hemşehrileri katıldı.

Türk tiyatrosuna emeği geçen sanatçı Mevlut Demiray‘ın son yolculuğuna sanat çevresinden hiç kimsenin katılmaması ise dikkat çekti. Yakınları, Mevlut Demriay'ın toprağa verilişi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

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