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Trendyol Efsane Günler kampanyasını 15 ülkede birden başlattı

Trendyol Efsane Günler kampanyasını 15 ülkede birden başlattı

13:0127/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye’deki üretici ve satıcıların milyonlarca “Made in Türkiye” etiketli ürünü de yurt dışındaki müşterileriyle buluşacak.
Türkiye’deki üretici ve satıcıların milyonlarca “Made in Türkiye” etiketli ürünü de yurt dışındaki müşterileriyle buluşacak.

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un Efsane Günler kampanyası başladı. Türkiye ile birlikte 15 ülkede eş zamanlı olarak başlayan kampanya, 27 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında devam edecek.

Trendyol Efsane Günler kampanyası, modadan ev ürünlerine, kozmetikten teknolojiye, farklı kategorilerdeki indirim ve fırsatlarla başladı. Trendyol’un Efsane Günleri bu yıl ilk defa Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Almanya, Avusturya, Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çekya ve Slovakya’da aynı dönemde gerçekleşecek. Bu sayede Türkiye’deki üretici ve satıcıların milyonlarca “Made in Türkiye” etiketli ürünü de yurt dışındaki müşterileriyle buluşacak.


Sınırları aşan kampanyalarla esnafa e-ihracatla büyüme olanağı

Bu yıl faaliyet yürüttüğü ülkelerde kasım kampanyalarını eş zamanlı başlatan Trendyol, artan taleple birlikte yaratılan e-ihracat hacmi sayesinde satıcılarının işlerini büyütmelerine de katkıda bulunuyor. Pazarlama ve lojistik alanlarına yaptığı önemli yatırımlarla satıcılarının işlerini büyütmelerine katkı sağlayan Trendyol, ayrıca kasımda yükselen talebin satıcılarca karşılanabilmesi için ve stok alımlarını kolaylaştırmak üzere erken ödeme özelliği ile özel finansal destekleri de hayata geçirdi.


Bu yıl kasım ayının ilk kampanyası olan ve 7-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Süper Alışveriş Günleri de aynı anda 15 ülkede başlatılmış, yurtdışında günde 5 binin üzerinde aktif kullanıcıya ulaşılmıştı. Ayrıca Trendyol aynı dönemde 80 binin üzerinde satıcının 5 milyondan fazla ürününü e-ihracat sayesinde dünya pazarlarıyla buluşturdu.


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