Trendyol TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması maratonu başlıyor

14:0321/05/2026, Perşembe
Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda düzenlenen dünyanın en büyük ‎havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında E-Ticaret Yarışması ‎başvuruları için geri sayım başladı. Yarışmaya katılacak gençler, e-ticaret ‎alanında alışveriş deneyimini iyileştirmek için çalışmalar gerçekleştirecek. 18 Mayıs’ta ‎başlayan başvurular, 19 Haziran’a kadar https://teknofest.org/tr/yarismalar/e-ticaret-yarismasi/ adresinden yapılabilecek.‎

Gençleri teknoloji üretmeye teşvik eden, girişimcilik ekosistemini besleyen ve Türkiye’nin ‎teknoloji vizyonunu geniş kitlelere anlatmak amacıyla düzenlenen teknoloji festivali ‎TEKNOFEST kapsamında gerçekleşen E-Ticaret Yarışması başvuruları için geri sayım ‎başladı. Başvuruları 18 Mayıs’ta başlayan ve üçüncü kez düzenlenen yarışma; araştırmacıların, öğrencilerin, girişimcilerin ‎ve sektör profesyonellerinin bilgi birikimini artırmayı, sektörel ihtiyaçlara uygun modeller ‎geliştirmeyi ve Türkiye’yi bu alanda uluslararası platformlarda temsil edebilecek bir konuma ‎getirmeyi amaçlıyor.‎

‎15-30 yaş arası genç katılımcılara açık olan yarışmada, e-ticaret kullanıcılarının arama deneyimini iyileştirmeye yönelik eşleştirme algoritmaları ve açıklanabilir içgörü mekanizmaları geliştirilmesi ‎hedefleniyor. Yarışmada katılımcılar, veri bilimi odaklı anlamsal metin eşleştirme sistemleri geliştirecek.

Türkiye’nin en büyük teknoloji festivalinde yer alan E-Ticaret Yarışması’na; Türkiye’de ‎ya da yurt dışında öğrenim gören lise, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ‎ile mezunlar, en az 2 en fazla 5 kişiden oluşan takımlarla katılım sağlayabilecek. Lise ‎eğitimi gören katılımcılar danışman eşliğinde katılım sağlayabilirken, diğer takımlar da ‎danışman bulundurma hakkına sahip olabilecek. Başvurular 18 Mayıs-19 Haziran tarihleri arasıda https://teknofest.org/tr/yarismalar/e-ticaret-yarismasi/ adresinden yapılabilecek.‎

E-ticaretin geleceğinde yarışma takvimi belli oldu

E-Ticaret Yarışması öncelikle online, sonrasında ise fiziksel olarak gerçekleştirilecek. 26 ‎Haziran’da düzenlenecek ilk Kaggle webinarının ardından, 18 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri ‎arasında yarışmacıların ileteceği Kaggle çözümleri incelenecek. 2 Ağustos’ta açıklanacak ‎Kaggle sonuçlarının ardından finalistler, rapor taslaklarını 9 Ağustos’a kadar teslim ‎edebilecek.‎

‎14-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yarışma aşamasının ardından, 28 ‎Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında ön inceleme yapılacak. Online inceleme sonrasında ise ‎yarışmacılar, 5-6 Eylül tarihlerinde Trendyol Kampüs’te fiziksel aşamaya katılacak.‎

Yarışma sonrasında, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek ödül töreninde ‎birinciye 150.000 TL, ikinciye 120.000 TL, üçüncüye ise 100.000 TL ödül verilecek.‎


