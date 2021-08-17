TRT 1'in 'Alparslan' dizisinin yayın günü belli oldu

Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Maveraya Yolculuk gibi tarihi dizileriyle izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarına yeni bir tarihi yapım daha geliyor.

TRT 1 ekranlarında geçen sezon 'Melikşah' dönemi anlatarak fırtına gibi esen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni sezonda hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor.

"MALAZGİRT FATİHİ" ALPARSLAN

Eski TRT Genel Müdür İbrahim Eren döneminde izleyiciyle buluşmaya başlanan "Uyanış Büyük Selçuklu'nun devamı niteliğindeki Alparslan" çekimlerine başlanmasının ardından yayınlanan ilk fragmanla kısa süre içerisinde en çok merak edilen yapımlar arasında yerini aldı.

"Malazgirt Fatihi" olarak adlandırılan Selçuklu Devleti'nin ikinci lideri Alparslan'ın hayatını konu alacak dizi ilk fragmanının yayınlanmasının ardından büyük beğeni topladı. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan dizisi oyuncuları kimler?

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OYNAT 01:20 TRT 1 Alparslan'ın Destanı dizisinin yayın günü belli oldu TRT 1 ekranlarında geçen sezon fırtına gibi esen 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi 'Uyanış Büyük Selçuklu: Alparslan'ın Destanı' ile yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Geçen sezon 'Melikşah' dönemi ile ekranlara gelen dizi, farklı bir metot uygulayarak hikâyeyi geçmişe doğru sarıyor. Bambaşka bir kadro ile ekranlara gelecek olan dizinin başrollerinde Burak Arduç ile Fahriye Evcen yer alacak.



İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'ın kesin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı.



Ekranlarda 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin her hafta pazartesi günü ekranlarda yayınlanması planlanıyor.



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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALPARSLAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin merak uyandıran fragmanında Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür'ün yüzü görünürken, Alparslan rolünü oynayacak isim ise Barış Arduç'un yüzünün gizlendiği görüldü. "Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan" dizisinde Sultan Alparslan rolünü oynayacak Barış Arduç'un partneri ise Fahriye Evcen olacak. Daha önce Barış Arduç'a dizide Melis Sezen'in eşlik edeceği açıklanmıştı.

Dizinin yeni kadrosu da şekillenmiş durumda. Eski kadrodan Mehmet Özgür ile Mim Kemal Öke’nin yer alacağı kadroda Gizem Karaca, Barış Ağcı, Erdinç Gülener, Esila Umut, Korel Cezayirli gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeni sezonda dizinin yönetmen koltuğunda ise Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo adlı dizinin yönetmenliğini yapan M. Çağatay Tosun yer alıyor.

HAYAT Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı





UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU ALPARSLAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'ın kesin yayın tarihi 4 Ekim 2021 olarak açıklandı.

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Ekranlarda 3 sezon yayınlanması planlanan dizinin her hafta pazartesi günü ekranlarda yayınlanması planlanıyor.

Geçen sezon başarılı bir dönem geçiren dizi yine aynı performans ile reytinglerden iyi sonuç alması bekleniyor.

Nizamülmük'e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür

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Barış Arduç

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Yeni sezonda başrolde yer alacak Baruş Arduç, 9 Ekim 1987 doğumludur. Şile’de 8 yıl cankurtaranlık yapan ünlü oyuncu Kayseri Üniversitesi’nde spor akademisini kazansa da okulu bırakıp geri döndü.

"Kiralık Aşk" dizisi ile büyük çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu, Gupse Özay ile geçtiğimiz yaz dünya evine girdi. Gupse Özay’ın yer aldığı Deliha adlı dizide de rol alan ünlü oyuncu İsviçre’de dünyaya gelmiş aslen Arnavut kökenlidir.

Gupse Özay ve Barış Arduç

Sadri Alışık Tiyatrosunda eğitim alan oyuncu, Dinle sevgili, Küçük Hanımefendi, Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı, Kuzgun ve Çukur gibi birçok projede yer aldı.

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FAHRİYE EVCEN KİMDİR?

Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen), Türk oyuncu. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Almanya'nın Solingen kentinde doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Yedi yaşında iken Alman Neo-Naziler Solingen şehrinde Türklerin yaşadığı evleri yakmaya başlayınca, Evcen'in ailesi dikkat çekmemek için evlerinin ışıklarını hep kapalı tuttu.

Fahriye Evcen

Türkiye'de tatilde bulunduğu bir dönemde Oya Aydoğan'ın programına seyirci olarak bulunduğu sırada Aydoğan, Evcen'i yapımcı İbrahim Mertoğlu ile tanıştırdı. Almanya Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulu dondurup annesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Fahriye Evcen, Yaprak Dökümü adlı dizide Necla karakterini canlandırdı.

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Fahriye Evcen ilk sinema deneyimini 11 Nisan 2008 tarihinde yayınlanan Cennet filminde başrol oyuncusu olarak yaşadı, aynı sene Aşk Tutulması filminde başrol oynadı. Almanya'daki üniversite eğitimini tamamlamayan Evcen, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih bölümünden mezun olmuştur. Yapımcılığını TİMS Productions'ın yaptığı Çalıkuşu'nda Feride karakterine canlandırdı. Çalıkuşu'nda başrolü paylaştığı Burak Özçivit'le yeniden, bu sefer bir sinema filmi Aşk Sana Benzer ile beyazperdeye döndü.





Burak Özçivit ve Fahriye Evcen

2017 YILINDA BURAK ÖZÇİVİT İLE EVLENDİ

29 Haziran 2017 tarihinde oyuncu ve model Burak Özçivit ile İstanbul'daki Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendi. 2017 yılında Los Angeles merkezli Buzznet isimli internet sitesinin açtığı "Dünyanın En Güzel 30 Kadını" oylamasında, aralarında Gigi Hadid, Emma Watson, Adriana Lima, Hillary Clinton ve Angelina Jolie'nin de yer aldığı listede dokuzuncu sırada yer aldı.

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin 2019 yılında Karan isminde bir oğulları dünyaya geldi.

Fahriye Evcen ve oğlu Karan Özçivit

Filmleri ve Dizileri:

2016 - Ölene Kadar (Selvi) (TV Dizisi)

2016 - Sonsuz Aşk (Zeynep) (Sinema Filmi)

2015 - Aşk Sana Benzer (Deniz) (Sinema Filmi)

2014 - Kurt Seyit ve Şura 2. Sezon (TV Dizisi)

2013 - Çalıkuşu (Feride) (TV Dizisi)

2012 - Veda (Mehpare) (TV Dizisi)

2012 - Evim Sensin (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 - Yalancı Bahar (Zeynep Karaman) (TV Dizisi)

2010 - Takiye: Allah'ın Yolunda (Sevde) (Sinema Filmi)

2010 - Sinyora Enrica ile İtalyan Olmak (Genç Sinyora Enrica) (Sinema Filmi)

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2009 - Alvin ve Sincaplar 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Aşk Tutulması (Pınar) (Sinema Filmi) 2008

2007 - Cennet (Kız) (Sinema Filmi

2006 - 2010 - Yaprak Dökümü (Necla Tekin Aydınoğlu) (TV Dizisi)

2006 - Hasret (Songül) (TV Dizisi)

2005 - Asla Unutma (Hande) (TV Dizisi)

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ÖZGÜN Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?





ALPARSLAN KİMDİR?

Alp Arslan veya tam adıyla 'Adud'üd-devle Ebû Şüca' Muhammed Alp Arslan bin Davud, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişlerini ve mücadelesini yöneten askeri komutan ve hükümdardır. Doğum adı Muhammed bin Davud Çağrı'dır.

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Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularından Horasan Valisi Çağrı Bey'in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş dönemindeki güç koşullarda yetişti. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları arasında gösterir. Tarih yazarlarının çok yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar çok küçük yaşta ata binip ok atmayı öğrendi. İlk gençlik yıllarında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının ölümünden sonra Horasan valiliğini üstlendi.

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Tuğrul Bey 1063'te ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgaları başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Bey, vasiyetinde Çağrı Bey'in oğullarından Süleyman'ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ı sultan olarak tahta çıkardı. Ancak Çağrı Bey'in öteki oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgunun oğlu Kutalmış ile bazı emir ve şehzadeler Süleyman'ın sultanlığını tanımadılar. Kazvin şehrinde Alp Arslan adına hutbe okundu. Kutalmış'ın Rey önüne gelerek şehri kuşatması üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardım istediği gibi, hutbeyi de onun adına okuttu. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta hayatını kaybetti. Alp Arslan Rey şehrinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. Daha sonra Amid ül-Mülk'ü azlederek, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.

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İlk seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ne yaptı. Bu seferde oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk de bulunuyordu. Bizans'ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fethi neticesinde Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah, Sultan'a "Ebu'-Feth" (Fetihlerin babası) lakabını vermiştir (1064).

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1065 yılı sonlarında Üst-yurd ve Mangışlak taraflarına bir sefer düzenledi. Bölgedeki Kıpçaklarla Türkmenleri idaresi altına aldı. Dedesi Selçuk Bey'in Cend kentindeki mezarını ziyaret edip, Merv kentine döndü (Mayıs 1066). 1067 yılında Kirman meliki olan kardeşi Kavurd'un isyanı sebebiyle Kirman üzerine yürüdü. Melik Kavurd öncü kuvvetleri mağlup olduğu zaman,kalesine çekildi ve bir elçi göndererek affedilmesini istedi. Sultan bu isteği kabul ederek. Hatasına rağmen Kavurd'u affetmiştir ve Kirman Meliki olarak kalmasına izin vermiştir. 1068 yılında tekrar isyan eden Kavurd'un üzerine sefer düzenlese de ordudaki askerler arasında Kavurd yandaşlarının olabileceği sezgisiyle geri çekilmiştir.

Anadolu'da ise Tuğrul Bey tarafından yöneltilen Türkmen akınları devam etmekteydi.

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Emir Afşin 1067 yılında Kayseri'yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türkleri Anadolu'dan çıkartmak için 1068 yılında sefer çıktı ve Halep'e kadar ilerledi. Ancak bu hareket Türklerin akınlarının ilerlemesinde engel olmadı, hatta Amorium kenti ele geçirildi. İmparator Romanos ikinci bir sefere çıktı ve bu sefer Fırat nehri kenarına kadar ilerledi. Selçuklu akıncıları başka kollardan akınlara devam ederek Malatya'ya hücum ettiler ve Konya'yı tahrip ettiler.

Sultan Alp Arslan 1067 yılında ikinci defa Gürcistan seferine çıkmak zorunda kaldı. Gürcü kralı IV. Bagrat; Alanlar ile birleşerek müslüman devleti olan Şeddadiler arazisine girmiş Erran'ı istila ve yağma edip, Gence'ye kadar ilerlemişlerdi. Sultan Alp Arslan 1067 yılında Erran'a geldi Şeddâdî emiri Fazl ile Şîrvân emiri Ebu'l-Esvâr itaatlerini bildirdikten sonra Gürcistan'a girdi, Şekki bölgesini aldı. IV. Bagrat ise, Selçuklular ile savaşa cesaret edemeyerek kaçtı. Sultan, Gürcistan'ın her tarafına akıncılar gönderip Tiflis'i ele geçirdi. Sonuç olarak Bagrat aman dileyerek Alp Arslan'a tâbi oldu.

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Mekke Şerifi Muhammed b. Ebî Hâşim 1070 yılında Alp Arslan'ın huzuruna gelerek, Mekke'de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı adına okunduğunu bildirdi.

Sultan Alp Arslan, Fatımi devleti veziri Nâsır ed-Devle b. Hamdân'dan aldığı bir davet üzerine adı geçen devleti ortadan kaldırmak ve Mısır'ı ele geçirmek maksadıyla bir sefer düzenledi ve önce Bizans topraklarına girdi. Sultan ilk olarak Malazgirt ve Erciş'i ele geçirdi, Diyarbakır bölgesinde Süveyda (Siverek) ve Tulhum başta olmak üzere birçok kaleleri ele geçirdi. Daha sonra 1071 yılında Bizans hakimiyetindeki Urfa'yı kuşattıysa da başarılı olamadı. Urfa'dan Haleb'e hareket eden Sultan burayı kuşatarak Mirdasoğullarından Mahmûd tarafından şehrin anahtarlarını teslim aldı ve onu affederek makamını bağışladı. Şam'a yönelen Sultan; Bizans imparatoru Romen Diyojen'in büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve süratle geri döndü. İki ordu Malazgirt ovasında karşılaştı. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu kendinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu Hilal taktiğiyle mağlup etti ve Bizans imparatoru Romen Diyojen'i esir aldı.

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Sultan Alp Arslan batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalışmıştı. Nitekim o zaman anlaşmazlığa düştüğü Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun Nehri'ni geçti. Ancak onun ölümü ile bu sefer yarıda kaldı. Yusuf El Harezmi adlı bir kale kumandanı Sultan'ı hançerleyerek ölümüne sebep oldu.

Bizans'la Savaş

Alp Arslan ve esiri Bizans imparatoru Romen Diyojen 1068'de Bizans İmparatorluğu'na karşı savaş ilan ettikten sonra kazandıkları savaşlar Türkler'i Orta Doğu'ya doğru geri çevirmiş; bu başarılar Bizanslılar'ı, Türkler'i çıkarmak için Malazgirt'e kadar getirmiştir. Alp Arslan 1071 yılında, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi'ni kazanmıştır.

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Bu dönemde Bizans bir nevi fetret devri yaşamıştır. Alp Arslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen'in canını bağışlamış, onu sadece yıllık vergiye bağlayıp bir süre esir tutmuştur. Fidyesi ödenen Romen Diyojen ülkesine döndüğünde, tahtından indirilmiş ve VII. Mihail'in yeni bir Bizans imparatoru olarak tahta çıkmış olduğunu görmüştür. Tahtını geri almak için yaptığı savaşlarda mağlup düşmüş; kaçtığı Kilikya'da bir küçük kalede yakalanarak gözlerine mil çekilmiş; İstanbul'a getirilmiş ve Proti adasında (Kınalıada'da) sürgün edilmiştir. Gözlerinin kör edilmesinden dolayı oluşan yaranın enfeksiyonu sonucu ölmüştür. Bu nedenle Malazgirt Savaşı sonunda esir düşen Romen Diyojen'in imzaladığı vergi ödeme vaadi geçersiz kalmıştır.

Türkistan seferi ve ölümü

Sultan Alp Arslan, Karahanlılar arasındaki iç mücadele ve Selçuklu topraklarına yaptıkları baskınları önlemek üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre kuşatma altında tuttuğu Barzam (Berzem) kalesini teslim aldı. Huzuruna çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı küçük bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alp Arslan dört gün sonra da hayatını kaybetti.

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Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008'e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak adlandırılmıştır.

Merv şehrinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.

FOTOĞRAF 21 TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından Barbaroslar dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor. Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman izleyici tarafından oldukça beğenildi. KADRODA KİMLER VAR? <br> <br> Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve daha açıklanmayan sürpriz isimler var. Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in kardeşi Hızır Reis'i, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor. Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor. ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR? <br> <br> Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul Beykoz'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor. Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda bir yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor. Geminin dönemin özelliklerine uygun inşa edildiği öğrenildi. BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR? <br> <br> Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis ve diğer kardeşleri İshak ile İlyas oldu. KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER <br> <br> Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı. BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR? <br> <br> Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir Türk Gölü olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi. Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi. Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçede Barbaros olarak ifade edildi. BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR? <br> <br> Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, dört kardeşin en küçüğü. Ağabeyi Oruç Reis’in Rodos şövalyelerine esir düşmesinin ardından Oruç ve Hızır kardeşler Şehzade Korkut'un himayesine girdi. Bu tarihten sonra İspanyolların Batı Akdeniz’de hakimiyet kurmasını önlemek için Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de deniz gazisi olarak hakimiyet mücadelesine girdi. BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> <br> Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor. Barbaroslar dizisinden gelen kareler ise yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor. TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrollerinde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Nefes kesen ilk fragmanı yayınlanan Barbaroslar dizisinin setinden de etkileyici kareler geliyor. Peki "Barbaroslar" ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...



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OYNAT 00:23 Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrolünde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli dizinin nefes kesen ilk fragmanı yayınlandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 04:10 TRT 1'in yeni dizisi 'Teşkilat' SİHA operasyonu sahnesiyle nefesleri kesti TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizideki operasyon sahnesinde SİHA'nın hedefini imha ettiği anlar izleyicileri ekrana kilitledi. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, nefes kesen operasyon sahnesini sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Güvenlik güçlerimiz üst düzey koordinasyon içerisinde gece gündüz demeden büyük bir özveri ile görev yapıyor. Yeni dizimiz #Teşkilat, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonlarından esinlenerek hazırladığımız sahne ile başladı' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:11 TRT 1'in yepyeni komedi dizisi 'Dünya Hali'nin ilk fragmanı yayınlandı TRT 1 ekranlarının keyifle izlenen dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. ” Dünya Hali” farklı hikayesi, benzersiz kurgusu ve kendine has komedi diliyle ekranların yeni eğlencesi olmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde çekimleri başlayan dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrollerini Caner Şahin, Pelin Abay, Tolga Tekin ve Ozan Çelik'in paylaştığı dizide; hayatı pahasına doğruluktan ayrılmayan Sinan'ın (Caner Şahin) dedesinin vasiyetini yerine getirmeye çalışırken başından geçen komik olaylar anlatılıyor. BiP'te paylaş

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