Hayat TRT 1in merakla beklenen dizisi Barbaroslardan nefes kesen ikinci fragman
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TRT 1'in merakla beklenen dizisi 'Barbaroslar'dan nefes kesen ikinci fragman

Akdeniz'i Türk gölü haline çeviren Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikayesini konu alan TRT 1'in iddialı yapımı "Barbaroslar" büyük bir merakla bekleniyor. Barbaros'lar dizisinin ilk fragmanı oldukça heyecanlandırdı. Seyirci tarafından büyük beğeni toplayan ilk fragmandan sonra Barbaroslar'ın ikinci fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda 'Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin "Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz" sözleri damga vurdu. İşte Barbaroslar dizisinin nefes kesen yeni tanıtımı ve dizi hakkında merak edilen her şey...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TRT 1in merakla beklenen dizisi Barbaroslardan nefes kesen ikinci fragman (Barbaroslar ne zaman başlayacak?)
Barbaroslar

TRT 1 ekranında yeni sezonda başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı bomba gibi bir tarihi dizi daha ekranlara geliyor. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak diziyi hayranları uzun süredir merakla bekliyor.

'Barbaroslar' dizisinin ilk fragmanı etkileyici sahneleri ve görsel efektleri nedeniyle büyük ilgi gördü.

Büyük beğeni toplayan ilk fragmanın ardından yayınlanan 2. fragmanda izleyenleri adeta hayran bıraktı.

BARBAROSLAR DİZİSİ 2. FRAGMANI

Barbaroslar'dan yeni fragman
OYNAT 00:38
Barbaroslar'dan yeni fragman
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisinin yeni fragmanı yayınlandı.

1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması beklenen tarih ve kurgu türlerindeki Barbaroslar dizisinin ikinci tanıtımına, 'Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın, "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar!" sözleri damga vurdu.

Ayrıca dizide 'Barbaros'u canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin "Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz!" sözleri de izleyiciyi oldukça etkiledi.

BARBAROSLAR OYUNCULARI

Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.

Barbaroslar dizisinin oyuncuları belli oluyor: Pelin Akil de kadroya dahil oldu
HAYAT
Barbaroslar dizisinin oyuncuları belli oluyor: Pelin Akil de kadroya dahil oldu

Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi.

Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.

BARBAROSLAR İLK FRAGMAN

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
OYNAT 00:23
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrolünde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli dizinin nefes kesen ilk fragmanı yayınlandı.

BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak.

Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı.

Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.

BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.

Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı
HAYAT
Barbaros dizisinin ilk fragmanı yayınlandı

ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.

Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?


Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.

TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu
FOTOĞRAF 21
Title
TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor.
Title
Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından Barbaroslar dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor.
Title
Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Etkileyici fragman izleyici tarafından oldukça beğenildi.
Title
KADRODA KİMLER VAR? <br> <br> Dizinin oyuncu kadrosu oldukça güçlü. Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizide Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu ve daha açıklanmayan sürpriz isimler var.
Title
Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in kardeşi Hızır Reis'i, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak.
Title
Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor.
Title
Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.
Title
ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR? <br> <br> Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul Beykoz'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.
Title
Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda bir yapılacak.
Title
Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.
Title
Geminin dönemin özelliklerine uygun inşa edildiği öğrenildi.
Title
BARBAROS DİZİSİ KONUSU NEDİR? <br> <br> Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis ve diğer kardeşleri İshak ile İlyas oldu.
Title
KOSTÜMLERİYLE POZ VERDİLER <br> <br> Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı.
Title
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR? <br> <br> Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir Türk Gölü olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Title
Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından dinin hayırlısı anlamına gelen Hayrettin adı verildi.
Title
Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden Barbarossa adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. Barbarossa Türkçede Barbaros olarak ifade edildi.
Title
BARBAROS KARDEŞLER KİMDİR? <br> <br> Asıl adı Hızır Reis olan Barbaros Hayrettin Paşa, dört kardeşin en küçüğü. Ağabeyi Oruç Reis’in Rodos şövalyelerine esir düşmesinin ardından Oruç ve Hızır kardeşler Şehzade Korkut'un himayesine girdi.
Title
Bu tarihten sonra İspanyolların Batı Akdeniz’de hakimiyet kurmasını önlemek için Hızır Reis ve Oruç Reis Akdeniz’de deniz gazisi olarak hakimiyet mücadelesine girdi.
Title
BARBAROSLAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? <br> <br> Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı.
Title
Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.
Title
Barbaroslar dizisinden gelen kareler ise yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor.
TRT 1 Barbaroslar dizisi nefes kesecek: Ekranlara geleceği tarih belli oldu
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrollerinde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Nefes kesen ilk fragmanı yayınlanan Barbaroslar dizisinin setinden de etkileyici kareler geliyor. Peki "Barbaroslar" ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...


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