TRT 1'in merakla beklenen dizisi 'Barbaroslar'dan nefes kesen ikinci fragman
Akdeniz'i Türk gölü haline çeviren Barbaros Hayrettin Paşa'nın hikayesini konu alan TRT 1'in iddialı yapımı "Barbaroslar" büyük bir merakla bekleniyor. Barbaros'lar dizisinin ilk fragmanı oldukça heyecanlandırdı. Seyirci tarafından büyük beğeni toplayan ilk fragmandan sonra Barbaroslar'ın ikinci fragmanı da yayınlandı. Tanıtımda 'Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin "Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz" sözleri damga vurdu. İşte Barbaroslar dizisinin nefes kesen yeni tanıtımı ve dizi hakkında merak edilen her şey...
TRT 1 ekranında yeni sezonda başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı bomba gibi bir tarihi dizi daha ekranlara geliyor. Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Barbaros Hayrettin Paşa'nın yaşantısına ışık tutacak diziyi hayranları uzun süredir merakla bekliyor.
'Barbaroslar' dizisinin ilk fragmanı etkileyici sahneleri ve görsel efektleri nedeniyle büyük ilgi gördü.
Büyük beğeni toplayan ilk fragmanın ardından yayınlanan 2. fragmanda izleyenleri adeta hayran bıraktı.
1 Eylül 2021 tarihinde yayınlanması beklenen tarih ve kurgu türlerindeki Barbaroslar dizisinin ikinci tanıtımına, 'Oruç Reis'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın, "İnsanoğlu 3 çeşittir; Bir krallar vardır, bir krallardan korkanlar, bir de kralları korkutanlar!" sözleri damga vurdu.
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Ayrıca dizide 'Barbaros'u canlandıran Ulaş Tuna Astepe'nin "Kardeş kardeşi karanlıkta koymaz!" sözleri de izleyiciyi oldukça etkiledi.
BARBAROSLAR OYUNCULARI
Barbaroslar dizisinin oyuncu kadrosunda; Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yanı sıra İsmail Filiz, Batuhan Bayar, Yetkin Dikinciler, İshak Caner Topçu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Yiğit Özşener, Pelin Akil, Gülcan Arslan ve Melis Babadağ yer alıyor.
Barbaroslar dizinin çekimleri için dünyaca ünlü yapımlardan yönetmenler getirildi.
Mısırlı ödüllü yönetmen Adel Adeeb, "Black Sails", "Vikingler" ve "Homeland" gibi yapımların görüntü yönetmeni Maher Maleh ve Traian Aleksandrov Milenov de dövüş koreografı olarak getirildi.
Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak.
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Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı.
Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.
BARBAROSLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.
ÇEKİMLER NEREDE YAPILIYOR?
Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.
Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.
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BARBAROS HAYREDDİN PAŞA KİMDİR?
Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.
Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.