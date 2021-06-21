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Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor

Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrolünde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Barbaroslar dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? İşte tarihi dizi hakkında merak edilenler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
​TRT 1 Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Konusu ne? (Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?)
"Barbaroslar" dizisinden gelen ilk kareler yapımın ne kadar ihtişamlı olacağını şimdiden belli ediyor.

TRT 1 tarihi yapımlarıyla son dönemde dizi dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul, Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid, Mavera, Bir Zamanlar Kıbrıs ve Sultan Alparslan gibi tarihe ışık tutan dizilerin ardından "Barbaroslar" dizisi de izleyici tarafından merakla bekleniyor.

İlk tanıtımı yayınlandı

Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli dizinin ilk fragmanı yayınlandı. İşte Barbaroslar dizisinin herkesi çok etkileyen ilk fragmanı:

Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
OYNAT 00:23
Akdeniz’i Türk gölü haline getiren kahramanlarımızın hikâyesi: TRT 1 yapımı 'Barbaroslar' bomba gibi geliyor
Denizlerin fatihi olarak bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını konu alacak 'Barbaroslar' dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmeye hazırlanan dizinin başrolünde ise Diriliş Ertuğrul dizisinde adeta kariyerinin zirvesini yaşayan Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe var. Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatıldığı Barbaroslar isimli dizinin nefes kesen ilk fragmanı yayınlandı.

Kadroda kimler var?

Dizinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş açıklanırken, ismi telaffuz edilen ilk oyuncu, en son Diriliş Ertuğrul dizisiyle ekrana gelen Engin Altan Düzyatan olmuştu. Ardından, Sen Anlat Karadeniz ekibinde yer alan Ulaş Tuna Astepe’nin ismi açıklanmıştı. Oyuncu kadrosuna Yetkin Dikinciler, Caner Topçu ve Bahadır Yenişehirlioğlu da eklendi.

Dev prodüksiyonlu yapımda Engin Altan Düzyatan Oruç Reis’i, Ulaş Tuna Astepe Oruç Reis’in ağabeyi Barbaros’u, Yetkin Dikinciler İshak’ı, Caner Topçu da Barbaros Hayreddin ve Oruç Reis’in bir diğer kardeşi İlyas’ı canlandıracak. Bahadır Yenişehirlioğlu’nun hangi rolü canlandıracağı henüz bilinmiyor.

  • Barbaros dizisi ES Yapım imzalı ve yönetmenliğini Taylan Biraderler üstleniyor. Senaryosu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz tarafından kaleme alınıyor.

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Kostümleriyle poz verdiler

Dizide başrol olarak yer alacak Ulaş Tuna Astepe ve Engin Altan Düzyatan, yeni imajlarıyla dönem kıyafetleri içinde objektiflere poz verdi. İkili takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü.

Dönemin kıyafetleri ile paylaşım yapan ikili, dizi henüz başlamadan sevenlerini kendilerine hayran bıraktı.

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Barbaros dizisi konusu nedir?

Osmanlı Devleti'nin unutulmaz imparatorluğuna imza atmayı sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa'nın hayatını anlatacak. Kaptan-ı Derya lakabıyla bilinen Hayrettin Paşa, Akdeniz'de Osmanlı üstünlüğünü sağladı. Tüm kıyıları egemenlik altına almayı başaran Barbaros Hayretin Paşa'nın en büyük destekçisi kardeşi Oruç Reis oldu.

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Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak?

Salgın nedeniyle ara verilen dizinin çekimlerine mart ayının son haftalarında yeniden başlandı. Dizinin yayın tarihi kesin olarak açıklanmadı ancak eylül ayında TRT 1 ekranlarında yayın hayatına girmesi bekleniyor.

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Çekimler nerede yapılıyor?

Barbaros Hayrettin Paşa'nın maceralarını anlatacak olan dizinin sahneleri İstanbul'da, açık deniz sahneleri ise Marmaris ve Antalya açıklarında gerçekleşiyor.

Çekimlerinin bir kısmı platoda bir kısmı gerçek mekanlarda yapılacak. Gemiler platoda, özel bir ekip tarafından inşa ediliyor.

Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa (1478; Midilli - 4 Temmuz 1546; İstanbul), Osmanlı Devleti tarihinin ünlü Türk denizcilerinden, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğunun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı deryası. Akdeniz’de Osmanlı egemenliğini pekiştirdi, öyle ki bu deniz bazı tarihçilerce bir "Türk Gölü" olarak anıldı. Osmanlı'nın deniz politikasına ve Tersane-i Amire'ye nizam verdi.

Barbaros Hayreddin Paşa, 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da öldü, Beşiktaş'taki türbesine defnedildi.

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"Akdeniz'in Türk gölü haline geldiği bir dönemin baş kahramanları"

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, diziye dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim, denizcilik hikayemiz yeni değil. Yüzyıllar öncesine dayanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa da Oruç Reis de onun en önemli karakterlerinden. Her iki karakterimiz de Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiği bir dönemin baş kahramanları. Barbaros'la biraz da günümüze paralel, Mavi Vatan'a benzer bir şekilde, o dönem kendi kahramanlarımızı izleyeceğimiz bir yapım olacak."

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