‘TRT Diyanet Çocuk’ test yayınına başladı.

TRT, Türkiye'nin en çok seyredilen çocuk kanalı TRT Çocuk’un ardından yeni bir çocuk ekranını daha açtı. TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen “TRT Diyanet Çocuk” kanalının açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, TRT Yönetimi ve çok sayıda davetli katıldı.





“Çocuklarımızı her zaman bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler olarak gördük”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Itri Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programında konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı; TRT’nin yeni kanalı TRT Diyanet Çocuk’un hedefini anlattı: “Türkiye’nin kamu yayıncısı olarak bizler, çocuklarımızı her zaman bize emanet edilmiş kalpler ve zihinler olarak gördük. Çocuklarımızın güzel ahlak, yardımseverlik, empati, anlayış ve sevgi temelinde duyarlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunmak için gayret göstereceğiz. Ülkemizin geniş coğrafyasından beslenen güzellikleri ve kültürel zenginliklerimizi çocuklarımıza tanıtacağız.”









TRT’nin animasyon içeriklerini hatırlatan Sobacı, ahlak ve manevi değerlerin ön planda tutulmaya devam edileceğini vurgulayarak konuşmasına şu şekilde devam etti:

“TRT, animasyon sektörünün temellerinin atılmasından, Türkiye’nin uluslararası animasyon alanında etkin bir içerik üreticisi konumuna gelmesine kadar başat bir rol oynamıştır. Batı orijinli yapımlarda, çocuklarımız için sakıncalı içerikler sunulmakta; cinsiyet, aile ve kimlik gibi pek çok temel mesele üzerinden çocukların algısı tahrif ediliyor. Yapımlarımızda, çocuklarımıza yüz yüze iletişimin ve bir arada oyun oynamanın önemini özellikle anlatıyoruz. Dijitalleşen bugünün dünyasından en çok etkilenenin çocuklarımızın olduğunu ve hayal dünyalarını, arkadaşlıklarını, etkinliklerini fiziki mekanlara taşımalarının çok önemli olduğunu biliyoruz. Tüm gayemiz, iyiliği yücelten, adalet ve merhamet ikliminden beslenen, vicdanlı, İslam’ın özünü kavramış, insanlığın bütününe faydalı bireyler yetişmesine destek olmaktır.”





“Milletimizin ve İslam dünyası çocuklarına müjde veriyoruz””

TRT Diyanet Çocuk kanalının yayın hayatına başlamasını sevinç ve heyecanla karşıladığını ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş; “TRT Genel Müdürlüğümüzün iki yıllık gayretleriyle sone erdirdiği ve test yayınlarına geçmiş olduğumuz yeni bir yayınla milletimizin ve İslam dünyası çocuklarına müjde veriyoruz” dedi.









“Büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum”

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “TRT Diyanet Çocuk” kanalı açılış programı için mesaj gönderdi. Kamu yayıncılığını 59 yıldır hassasiyetle yürüten TRT’nin, değerlerimizden taviz vermeden sürdürdüğü yayıncılık halkasına TRT Diyanet Çocuk Kanalını da eklemesinden büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Altun mesajında şu ifadelere yer verdi:





“TRT Diyanet Çocuk’u dijitalleşmenin hayatın her alanında hissedildiği bir dönemde çocuklarımızın kalplerine dokunacağımız bir yolculuğun kanalı olarak görüyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da büyük önem verdiği TRT Diyanet Çocuk’la, evlatlarımızın dimağlarını ve kalplerini beslerken, kanalın özgün içeriklerinin TRT’nin yeni dijital platformu tabii aracılığıyla gönül coğrafyamızdaki ve dünyanın dört bir yanındaki çocuklara da ulaşacak olmasını ayrıca anlamlı buluyorum.”





İçerikler çocukların yaş, algı düzeyi ve ihtiyaçlarına göre titizlikle hazırlandı

“Kalplere Yolculuk” sloganıyla ve 24 özgün içerikle test yayınına başlayan “TRT Diyanet Çocuk” kanalı, çocuklar için dini içerikli animasyon çizgi diziler üretecek. Dini ve ahlaki değerleri çocuklara en doğru şekilde aktarmayı misyon edinen kanal, ülkemizin geniş coğrafyasından faydalanan hikayelerde medeniyetimizin zenginlikleri ve güzellikleri işlerken; ülkemizin kültürel zenginliklerini de çocuklara tanıtmayı ve sevdirmeyi amaçlıyor.





Dünyanın farklı coğrafyalarından karakterlerin de mevcut olduğu kanaldaki özgün içerikler tüm dünya çocukları için uluslararası platformlarda da yayınlanmak üzere hazırlandı. Dini temalı animasyon diziler dışında çeşitli animatik görseller, dini konulu kısa filmler ve çocuklar için eğitici kısa animasyon destekli görseller de kanalda yerini alacak.





Okul öncesi ve eğitim-öğretim yaş gurubundaki (3-6 / 7-11) çocukların beğenisine sunulacak çizgi filmlerde, sahih ve muteber kaynaklardan oluşturulan bilgiler çocukların yaşları, algı düzeyleri ve ihtiyaçları üzerine büyük bir titizlikle hazırlandı. Ayrıca vatan, millet, bayrak, din, dil, aile gibi değerlerin bir ülkede yaşayan insanlar için ortak değerler olduğu içeriklerle çocuklara aktarılacak.









İlk etapta 24 orijinal içerik

Kanaldaki animasyon dizilerin içeriklerinde duanın öneminden, farz olan ibadetlere, hayvan sevgisinden, iyilik haberleri yapmaya çalışan kahramanlara, yemek tarifi verirken tasarruf, üretkenlik, sağlıklı beslenme, şükrü anlatan minik şefe, yaşadığı hadiselere kendine özgü yaklaşımı, farkındalığı ve bulduğu çözümlerle ‘Haklı Karınca’ unvanını alan minik kahraman Kura’ya, çeşitli maceralarla süslü Hac yolculuğunun gösterileceği baba oğul hikayesine, her bölüm başka bir gizemi çözmeye çalışarak yeni bir kelime bulan minik hafiyeye, dünyanın farklı yerlerinde çocukların rüyalarına girip, onların hayallerini gerçekleştirmeye çalışan iyiliği dostluğu anlatan üç sevimli dosta kadar pek çok özel içerik çocukları bekliyor.





Ayrıca sevgi, merhamet, yardımlaşma ve paylaşmayı anlatırken kendi gücünün farkına varan minik kedi yavrusunun serüvenlerine, köy köy gezip doğaçlama tiyatro yapan, örf, adet, gelenek ve görenekleri anlatan sevgi dolu yardımsever aileye, hem yaşadıkları komik maceralarla hem de söyledikleri güzel ilahilerle çocuklara müzik keyfi yaşatacak olan haylaz notalara, çocuklarına doğanın güzelliklerini ve Allah’ın mucizelerini anlatmak üzere kampa giden eğlenceli aileye kadar birçok konu çocuklar için en güzel şekilde “TRT Diyanet Çocuk” kanalında yerini alacak.





“TRT Diyanet Çocuk” kanal frekans bilgileri

Uydu: ​​​TÜRKSAT 4A

Frekans: ​​11794

Polarizasyon:​ ​ V (Dikey)

Sembol Oranı: ​30000

FEC:​ ​​3/4







