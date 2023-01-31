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TRT televizyon yayıncılığında 55. yılını kutluyor

İnsan ve değer odaklı anlayışıyla Türkiye’nin hafızası konumundaki TRT, televizyon yayıncılığında 55. yıl dönümünü kutluyor.

15:34 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TRT televizyon yayıncılığında 55. yılını kutluyor.

TRT televizyon yayıncılığında 55. yılını kutluyor.

Televizyon yayınına 31 Ocak 1968'de başlayan TRT, 55 yıldır ilk günkü heyecanla ‘TRT hem bellektir hem gelecek’ mottosuyla Türkiye'yi yayıncılığın ilkleriyle tanıştırmaya devam ediyor.

TRT GENEL MÜDÜRÜ SOBACI: TRT İÇERİKLERİNİ DÜNYANIN YEDİ KITASINA ULAŞTIRIYOR

Türkiye’de TRT ile başlayan televizyon yayıncılığının 55’inci yılıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, “31 Ocak 1968'de tek bir kanal ve sınırlı imkanlarla televizyon yayınına başlayan TRT, bugün içeriklerini dünyanın yedi kıtasına ulaştırıyor. 55 yıllık bu yolculukta emeği geçen TRT ailesinin her bir ferdine ve izleyicilerimize teşekkür ederiz,” ifadelerini kullandı.

İLK YAYIN TÜRKİYE’DE YEPYENİ BİR ÇAĞI BAŞLATTI

İlk anons, 31 Ocak 1968 yılında, Ankara Mithatpaşa Caddesindeki bir binanın bodrum katında hazırlanan televizyon stüdyosunda, saatler 19.30'u gösterdiğinde yapıldı. TRT Spikeri Nuran Devres'in, “Sayın seyirciler burası 3. bant 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968 bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz” anonsuyla birlikte Türkiye’de televizyon çağı başladı.

TÜRKİYE TÜM İLKLERİ TRT'DE İZLEDİ

1969’da astronotlar Ay’a ayak basarken, 1972 Münih Olimpiyatları’nda, 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, 1978’de sualtı kameraları kullanılarak çekilen ilk belgeselde, 1979′da 5 ülkeden 133 çocuk, 31 liderin katıldığı ilk 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde TRT vardı.

TRT, bugün 55 yıl sonra; 18 ulusal ve uluslararası televizyon kanalı, 17 radyo kanalı, dijital haber platformları ve 41 dil ve lehçede tüm dünyaya ulaşan yayınlarıyla ilklere imza atmaya devam ediyor.


Paha biçilemez arşivi ve yayıncılık geleceğini şekillendirme potansiyeliyle TRT, daima sektörün öncüsü ve amiral gemisi oldu. Türkiye ve dünyada doğru ve hızlı haberciliğiyle, tarafsız yayıncılığıyla, ödüllü yapımlarıyla, kültür sanat programlarıyla, yüksek nitelikli içerikleriyle her kesime ve her yaşa hitap eden TRT televizyon kanalları zirvedeki yerini koruyor.

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TRT televizyon yayıncılığında 55. yılını kutluyor
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